Фото ⟩ Состоялось официальное открытие нового бизнес-комплекса

Галерея: Официальное открытие многофункционального бизнес-комплекса

Свои двери ATTA CENTRE открыл еще в августе, однако официальная презентация центра состоялась в минувший четверг.

"Перед нами стояла цель познакомить гостей с ATTA CENTRE и его возможностями. Масштабы комплекса, техническое оснащение, уровень кейтеринга, - все это говорит само за себя. Самое важное в настоящий момент - это безопасность наших гостей, поэтому мы еще раз рассказали о разработанном внутреннем протоколе ATTA CLEAN, согласно которому мероприятия проходят с учетом всех необходимых мер предосторожности", - отметил генеральный директор центра Янис Астахов.

В рамках открытия состоялось робот-шоу и выступление иллюзионистов. Представители центра провели ознакомительный тур по центру, после которого гости могли насладиться закусками и прохладительными напитками. Так, шеф-поваром было разработано специальное меню, в основе которого были блюда из натуральной продукции латвийских фермеров.

Отметим, что ATTA CENTRE - это инновационный многофункциональный бизнес-комплекс, включающий в себя 29 конференц-залов, офисный центр, ресторан и большую парковку с зарядными станциями для электромобилей.

Общая площадь бизнес-комплекса составляет 22 700 квадратных метров. Одновременно центр может принять до 5500 человек.