Региональная реформа все ближе: самоуправления начали распродавать собственность

Если полистать региональные и местные муниципальные газеты, то в последние месяцы особенно заметны различные объявления самоуправлений о продаже собственности или аукционах на право аренды.

Отдельные самоуправления таким образом освобождаются от квартир, земли, автомобилей и даже леса.

Тенденцию заметило и Министерство защиты среды и регионального развития (VARAM). Его представитель указала "Новостям ReTV" - подобную тенденцию можно было наблюдать и во время территориальной реформы 2009 года.

"После реформы оказалось, что многие вещи распроданы и отчуждены или же имеются дополнительные обязательства, которые новые края должны будут на себя взять", - заявила заместитель госсекретаря VARAM по вопросам регионального развития Илзе Оша.

Одно из таких маленьких самоуправлений - Приекуле. Руководитель самоуправления этого края Элина Стапулоне "Новостям ReTV" признала - число аукционов в крае в последнее время действительно выросло. Это происходит в связи с тем, что самоуправление провело инвентаризацию своей собственности, осознавая, что это необходимо для обеспечения функций самоуправления.

Стапулоне объясняет резкую распродажу имущества следующим образом:

"По-моему, эту работу нужно было сделать еще много лет назад, ведь, если оценивать собственность, она очень разная.

Какая-то требовала вложений ежегодно и, если не приводить в порядок, она несет не только потери, но появляются и потери ценности. Мы - край, у которого самые маленькие кредитные обязательства, и это означает, что полученные нами средства можем вложить в развитие".

Ни в Приекульском, ни в Коценском краях не берутся или не хотят судить, насколько таким образом получится пополнить муниципальный бюджет. И председатель Коценской краевой думы Янис Олманис "Новостям ReTV" рассказал - в регионе под аукционный молоток попадают главным образом квартиры в Зилакалнсе:

"Это не функция самоуправления - заниматься арендой, ремонтами; нам нужно дать возможность. Если это частная собственность, чтобы обслуживали и улучшали дом. Если это личная квартира, то в дом он приходит как хозяин и думает об обслуживании дома. Если арендатор, то ничего не думает и не платит".

В свою очередь VARAM "Новостям ReTV" указало - получены сигналы о нескольких возможных нарушениях в самоуправлениях в связи с собственностью.

Министерство призывает жителей, с приближением завершения реформы, обратить куда большее внимание на работу самоуправлений, порядок обслуживания недвижимости, а также на приобретение движимого имущества.