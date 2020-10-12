В понедельник утром в Елгавском крае в ДТП погиб человек

Утром в понедельник, 12 октября, в ДТП в Елгавском крае погиб человек, сообщает агентство LETA.
Так, в 6:12 елгавские и элейские спасатели отправились в Элейскую волость, где произошла авария. Спасатели с помощью гидравлических инструментов вытащили из одного автомобиля погибшего.
После этого с помощью абсорбента Пожарно-спасательная служба привела в порядок проезжую часть.
Согласно информации Latvijas Valsts ceļi, ДТП произошло на шоссе Рига - Елгава - литовская граница у Лиелплатоне. В месте аварии было блокировано движение.
В воскресенье в Латвии зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Пятеро пострадавших были велосипедистами, двое - пешеходами.