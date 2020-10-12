В понедельник утром в Елгавском крае в ДТП погиб человек

Так, в 6:12 елгавские и элейские спасатели отправились в Элейскую волость, где произошла авария. Спасатели с помощью гидравлических инструментов вытащили из одного автомобиля погибшего.

После этого с помощью абсорбента Пожарно-спасательная служба привела в порядок проезжую часть.

Согласно информации Latvijas Valsts ceļi, ДТП произошло на шоссе Рига - Елгава - литовская граница у Лиелплатоне. В месте аварии было блокировано движение.

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.