Пн, 12.10.2020
Будто взорвался какой-то серьезный объект. Белорусский журналист о взрыве на митинге в Минске
Белорусский журналист о взрыве на митинге в Минске

В понедельник утром в Елгавском крае в ДТП погиб человек

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Утром в понедельник, 12 октября, в ДТП в Елгавском крае погиб человек, сообщает агентство LETA.

Так, в 6:12 елгавские и элейские спасатели отправились в Элейскую волость, где произошла авария. Спасатели с помощью гидравлических инструментов вытащили из одного автомобиля погибшего.

После этого с помощью абсорбента Пожарно-спасательная служба привела в порядок проезжую часть.

Согласно информации Latvijas Valsts ceļi, ДТП произошло на шоссе Рига - Елгава - литовская граница у Лиелплатоне. В месте аварии было блокировано движение.

В воскресенье в Латвии зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Пятеро пострадавших были велосипедистами, двое - пешеходами.

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