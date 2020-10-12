Пн, 12.10.2020
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Министр: в течение года очереди в детские сады удастся уменьшить на 30%

ФОТО: Freepik

В течение года очереди в детские сады удастся уменьшить на 30%, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

В мае была разработана новая программа кредитов для самоуправлений, нацеленная именно на преодоление экономического кризиса. До настоящего момента самоуправлениям выдано кредитов более чем на 120 млн евро. По словам Пуце, критерии для получения денег жесткие, требуется, чтобы проекты были готовы.

По словам Пуце, одновременно была запущена программа строительства детсадов, которая планировалась в бюджете, но на нее не было денег. Теперь деньги найдены, и самоуправления получили кредиты, чтобы построить детские сады в целом на 2500 мест.

"Мы фактически решаем примерно 30% проблемы очередей в детские сады в течение одного года. В следующем году программа продолжится", - обещал министр.

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