Вт, 13.10.2020
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представитель Zemes īpašnieku ģilde о том, почему стояночные места у одного из домов в Риге вдруг стали платными

Tallink Hotel Riga прекращает работу до весны - персонал будут коллективно увольнять

Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone / LETA

С воскресенья, 18 октября, гостиница Tallink Hotel Riga еще раз временно прекратит работу из-за значительного уменьшения количества постояльцев и новых ограничений на поездки, сообщила директор по связям эстонской паромной компании Tallink Grupp Катри Линк.

С ростом заболеваемости Covid-19 в Европе страны вновь вводят ограничения на поездки, что значительно уменьшило число туристов.

Tallink Hotel Riga прекращает работу до весны 2021 года, но, если ситуация улучшится, может возобновить работу и раньше.

Как заявила член правления Tallink Hotels Аве Свартс, уже запущен процесс коллективного увольнения работников. Оставшиеся работники будут заниматься разработкой новых концепций, предложений и услуг в условиях Covid-19.

Работу продолжат две из четырех гостиниц Tallink Hotels - Tallink Spa & Conference Hotel и Tallink Express Hotel в Таллине. Гостиница Tallink City закроется на ремонт.

Гостиница Тallink Hotel Riga уже прерывала работу весной - с 18 марта по 1 июня.

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