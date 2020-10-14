В Литве за сутки - три новых смерти от Covid-19 и 139 случаев, в Эстонии - 40 новых случаев

Литва:

За минувшие сутки в Литве установлено 139 новых случаев коронавируса, общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 6505, еще три человека умерли, сообщило в среду Министерство здравоохранения.

По данным Национального центра общественного здоровья, в Каунасском округе скончался человек старше 60 лет, имевший хронические заболевания, в Вильнюсском округе - человек старше 70 лет, в Шяуляйском округе - человек старше 80 лет, имевший хронические заболевания.

В целом в Литве от коронавируса скончались 109 человек. Еще 32 зараженных скончались по другим причинам.

Сейчас коронавирусом в Литве болен 3461 человек, 2903 человека выздоровели.

За минувшие сутки проверено 8139 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 860 147 тестов.

Эстония:

За минувшие сутки в Эстонии был проанализированы 1654 тестов на Covid-19, из них 40 проб дали положительный результат, сообщила утром в среду, 14 октября, пресс-служба департамента здоровья.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии 43,49. Новых летальных исходов за сутки не было.

По состоянию на утро среды в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 35 человек, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. За сутки выписаны четыре человека.