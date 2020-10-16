RUS TVNETЗвездыЗвездыСемь звезд, которые снимались для Playboy. А вы знали? 17 октября 2020, 0:00Семь звезд, которые снимались для Playboy. А вы знали?rus.tvnet.lvПродолжение статьи1 / 8ДалееКим КардашьянФОТО: https://www.instagram.com/alicegworld/ xenia_sobchak/kimkardashian/ коллаж RUS TVNETСъемки в Playboy помогли многим красавицам приобрести известность и популярность. RUS TVNET решил назвать семь знаменитостей, о которых вы быть может не знали. Ким КардашьянДита фон ТизШарлиз ТеронЛолита МилявскаяПевица Слава Ксения Собчак Алиса Гребенщикова Продолжение статьи1 / 8ДалееКим Кардашьянзвездызвезды 90-хзвезды кинокинозвездыроссийские звездысуперзвездытелезвезды