Число зараженных Covid-19 в Риге растет быстрее, чем где-либо в Латвии

Хоть до недавнего времени эпидемиологическая ситуация в столице и стране в целом была идентичной, вирус в Риге распространяется быстрее, чем где-либо в стране, - рассказал на пресс-конференции в пятницу, 16 октября, директор Департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
В настоящее время в остальной части страны рост заболеваемости немного отстает от столицы. "Это говорит о том, что ситуация в Риге ухудшается быстрее, чем в Латвии в целом", - пояснил Перевощиков.
Эксперт SPKC также рассказал, что в настоящее время существует десять активных вспышек с пятью или более случаями Covid-19 за пределами Риги и Пририжского региона. Большинство этих вспышек приходится на Даугавпилс.
Данные о количестве случаев, выявленных SPKC в последние дни в самоуправлениях, также показывают, что в Риге выявляется значительно большее количество случаев, чем в других самоуправлениях.
Уже сообщалось, что в четверг, 15 октября, согласно данным, собранным SPKC, в Латвии было зарегистрировано наибольшее количество новых случаев Covid-19 - 148. Также скончался инфицированный Covid-19 человек в возрастной группе от 30 до 35 лет.
За последние сутки было проведено 4759 обследований на Covid-19, что является одним из самых высоких показателей количества тестов, проведенных за день. Между тем, всего в Латвии проведено 382 949 обследований, 3 204 человека заболели, а 1329 выздоровели.
Доля положительных случаев по отношению к количеству протестированных в прошлый день составила 3,1%. SPKC ранее объяснял, что эта цифра считается важной в Европейском союзе, поскольку при этом показателе выше 3% распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.