Число зараженных Covid-19 в Риге растет быстрее, чем где-либо в Латвии

В настоящее время в остальной части страны рост заболеваемости немного отстает от столицы. "Это говорит о том, что ситуация в Риге ухудшается быстрее, чем в Латвии в целом", - пояснил Перевощиков.

Эксперт SPKC также рассказал, что в настоящее время существует десять активных вспышек с пятью или более случаями Covid-19 за пределами Риги и Пририжского региона. Большинство этих вспышек приходится на Даугавпилс.

Данные о количестве случаев, выявленных SPKC в последние дни в самоуправлениях, также показывают, что в Риге выявляется значительно большее количество случаев, чем в других самоуправлениях.

Уже сообщалось, что в четверг, 15 октября, согласно данным, собранным SPKC, в Латвии было зарегистрировано наибольшее количество новых случаев Covid-19 - 148. Также скончался инфицированный Covid-19 человек в возрастной группе от 30 до 35 лет.

За последние сутки было проведено 4759 обследований на Covid-19, что является одним из самых высоких показателей количества тестов, проведенных за день. Между тем, всего в Латвии проведено 382 949 обследований, 3 204 человека заболели, а 1329 выздоровели.