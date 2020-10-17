Covid-19 выявлен у нескольких военнослужащих и еще трех пограничников

9 октября сообщалось о выявлении коронавируса у шести пограничников, теперь к ним добавились еще трое. До 9 октября на карантине находились 22 пограничника как контактные лица заболевших, а теперь - десять пограничников и еще несколько находятся в самоизоляции после возвращения из командировок, сообщила агентству LETA представитель Государственной пограничной охраны Кристине Петерсоне.