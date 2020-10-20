Ср, 21.10.2020
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Илзе Винькеле
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Новый "грандиозный" проект России: опреснение морской воды для Крыма

ФОТО: Reuters/ScanPix

Правительство России планирует реализовать амбициозный проект, предусматривающий опреснение морской воды, чтобы решить проблемы Крыма с водоснабжением, пишет "Медуза".

Как говорится в плане правительства РФ, в следующие два года на этот проект планируется выделить 8,2 миллиардов рублей (89,6 миллионов евро).

В ходе проекта в Крыму планируется построить несколько станций по опреснению морской воды, которые могут начать работу в 2023 году.

В свою очередь общее финансирование на решение проблем Крыма с водоснабжением с 2019 по 2024 год может достичь 48 миллиардов рублей (524,2 миллиона евро).

Проблемы с питьевой воду в Крыму и Севастополе начались после того, как Украина отказалась поставлять в Крым воду из Днепра после реализованного РФ присоединения полуострова в 2014 году.

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