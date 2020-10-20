Новый "грандиозный" проект России: опреснение морской воды для Крыма

Как говорится в плане правительства РФ, в следующие два года на этот проект планируется выделить 8,2 миллиардов рублей (89,6 миллионов евро).

В ходе проекта в Крыму планируется построить несколько станций по опреснению морской воды, которые могут начать работу в 2023 году.

В свою очередь общее финансирование на решение проблем Крыма с водоснабжением с 2019 по 2024 год может достичь 48 миллиардов рублей (524,2 миллиона евро).