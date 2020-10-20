Ср, 21.10.2020
Народный ультиматум - это ваш шанс перейти на сторону белорусов. Если вы не согласны выполнять преступные приказы - не делайте этого. Светлана Тихановская, обращаясь к белорусским силовикам
Светлана Тихановская, обращаясь к белорусским силовикам
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  • Изменения в ограничениях и лось у рижского вокзала. Все, что вы могли пропустить 20 октября

Изменения в ограничениях и лось у рижского вокзала. Все, что вы могли пропустить 20 октября

ФОТО: Rus TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Вторник, 20 октября.

Коронавирус:

  • За сутки в Латвии выявлено 115 новых случаев Covid-19, три человека умерли
  • Выше всего заболеваемость в Вецпиебалгском, Дундагском и Краславском краях, но региональные больницы все равно переполнены пациентами из Риги
  • В Литве за сутки умерли пять человек с Covid-19, в Эстонии - два
  • Винькеле рассказала, что новые ограничения в связи с Covid-19 можно будет не вводить, если двухнедельная кумулятивная заболеваемость Covid-19 упадет до 50 случаев на 100 000.
  • У пассажира поезда Рига-Зилупе был Covid-19. Его попутчикам рекомендуют следить за здоровьем
  • Скоро для теста на Covid-19 может понадобится направление от врача, а справку о выздоровлении cможет выдать любой врач, а не только семейный
  • Предложили штрафовать коммерсантов, которые не следят за требованием носить маски, а депутат НКП предложил магазинам вообще не впускать покупателей без масок
  • Правительство поддержало ряд поправок к ограничениям Covid-19: маски теперь нужны даже в такси, зато разрешены очные занятия по интересам для школьников, но - с условиями
  • Впрочем, несмотря на Covid-19, во время школьных каникул латвийцы ринулись на Кипр
  • А в Норвегии обнаружен новый тип коронавируса - он распространяется еще быстрее

Другие события дня

  • В четверг и пятницу для движения закроют улицы Марияс и Чака
  • В Риге недалеко от вокзала был замечен лось!
  • В гостинице Екабпилса взорвался отопительный котел. Взрывом уничтожило пристройку
  • В Латгале пьяная водитель насмерть сбила велосипедиста, а другой водитель, также в нетрезвом состоянии задавивший пешехода, приговорен к пяти годам тюрьмы
  • LTV оштрафовано на 4000 евро за скрытую рекламу известного бренда
  • Изменятся квоты на вылов рыбы в Рижском заливе
  • Кариньш не готов повышать PVN ради сокращения ставки соцвзносов, но похвалил проект госбюджета будущего года
  • Отопление включено почти во всех домах RNP
  • 60% жителей Латвии убеждены - новогодние праздники в этом году будут отличаться
  • Эстонский министр, негативно высказавшийся о секс-меньшинствах, в отставку подавать не намерен
  • Тихановская объявила белорусским силовикам "народный ультиматум", а telegram-канал и логотип NEXTA признаны экстремистскими
  • "Нас всех попортили". Жительница пансионата на Урале рассказала, что там принудительно стерилизуют
  • Правительство России планирует реализовать амбициозный проект, предусматривающий опреснение морской воды для Крыма
  • Украина построит в регионе Черного моря две новые базы морских сил
  • Конструктор подводных лодок и убийца журналистки Мадсен сбежал из тюрьмы, но его быстро задержали
  • The New York Times: у американских дипломатов в Китае и России были симптомы "Гаванского синдрома"
  • Исследование: Каждый 2-й работник продолжает ходить на работу, даже когда испытывает симптомы заболевания
  • На шоссе в Лас-Вегасе установлен рекорд скорости - 532 км/час
  • The New Yorker отстранил журналиста от работы из-за непристойностей в прямом эфире
  • Опубликована программа 32-ой Рижской недели моды

Новости из мира звезд:

  • Адвокат Добровинский сообщил, что потерпевшие готовы принять деньги от Ефремова
  • В Ригу приехала звезда фильмов про Остина Пауэрса Элизабет Херли
  • Умерла мать Федора Бондарчука - актриса Ирина Скобцева
  • Монеточка рассказала о славе, звездной болезни и недобросовестном окружении: "Обидно, что со мной так поступили", а Кристина Асмус - за какую роль ей стыдно

Новости спорта:

  • Бразильский министр требует немедленно посадить в тюрьму бывшего игрока сборной и "Реала"
  • Шоу обернулось трагедией: 26-летний рестлер умер прямо во время боя
  • Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением о выступлении хоккейной команды "Авангард", которую тренирует главный тренер сборной Латвии Боб Хартли. "Хартли сам не знает, чего хочет", - написал он

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