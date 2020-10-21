Больные Covid-19 могут вернуться в свою страну на личной машине или спецрейсом

В дальнейшем лица с подтвержденным Covid-19 смогут покидать установленное место пребывания, чтобы на личной автомашине или специализированном транспортном средстве, например, транспорте спортивной команды либо чартерным рейсом возвращаться в свою страну.
Это предусматривают вступающие сегодня в силу поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.
Как пояснил Минздрав, это относится, например, к участнику спортивной команды, у которого установлен Covid-19 - он может немедленно возвращаться в свою страну.
С точки зрения Минздрава, такой порядок не подвергает риску заражения других лиц.