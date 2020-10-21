Ср, 21.10.2020
Если розничный магазин является социально ответственным, то, возможно, не следует пускать в магазины людей, если у них нет масок для лица. заместитель председателя парламентской фракции НКП Кришьянис Фелдманс
заместитель председателя парламентской фракции НКП Кришьянис Фелдманс

Больные Covid-19 могут вернуться в свою страну на личной машине или спецрейсом

ФОТО: Shutterstock

В дальнейшем лица с подтвержденным Covid-19 смогут покидать установленное место пребывания, чтобы на личной автомашине или специализированном транспортном средстве, например, транспорте спортивной команды либо чартерным рейсом возвращаться в свою страну.

Это предусматривают вступающие сегодня в силу поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19. 

Как пояснил Минздрав, это относится, например, к участнику спортивной команды, у которого установлен Covid-19 - он может немедленно возвращаться в свою страну. 

С точки зрения Минздрава, такой порядок не подвергает риску заражения других лиц. 

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