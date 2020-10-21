Думпис: нам не придется так жить двадцать лет

Что Вам самому сейчас кажется важным в связи с Covid-19, но о чем особо не говорят или говорят мало?

Самое важное - понять, что ограничение эпидемии Covid-19 обеспечивает развитие экономики. В странах мира, где эпидемия контролируется, ситуация лучше. И эти мнения, что слишком много здесь [в Латвии] что-то закрывают. Если что-то открыть, то благосостоянию это никаким образом способствовать не будет.

В интервью Гундару Редерсу в передаче LTV "Один на один" вы недавно сказали, что вирус может сохраняться на руках. Почему тогда людям не советуют носить перчатки или же не обязывают обязательно их носить, например, в магазинах или общественном транспорте?

Потому, что перчатки - куда более плохая среда, где вирус сохраняется гораздо лучше. Ношение перчаток точно ухудшит ситуацию. Я не говорю о стерильных перчатках, которые надевают перед операцией и на короткое время, но, если человек ходит в перчатках, это ничего не улучшит. Более того, в магазинах люди не жмут руки друг другу. Какие-то поверхности все-таки заражают куда меньше.

Почему запрещены, например, занятия танцами, но в то же время могут работать развлекательные учреждения питания, где все находятся в одном небольшом помещении?

Это не эпидемиологические соображения, почему что-то еще работает, а что-то нет. Конечно, танцевать в одном помещении с людьми из разных городов, семей или школ - опасно.

А сидеть в ресторане?

В ресторане разрешены четыре человека [за одним столиком из разных домохозяйств], но это не эпидемиологические соображения. Об этом спрашивайте другие министерства, насколько ограничения на собрания важны для той или иной сферы. Это не эпидемиологические соображения.

Но представим. Какой-то бар, где ежедневно находится много людей, где большая часть находится не за столиками, а просто гуляет, толпится...

Это место абсолютного риска. И в бары людям не стоит ходить. В моем понимании вообще не стоит ходить в бары.

Недавно сообщалось, что жители Латвии сейчас активно путешествуют на Кипр. Самоизоляцию после посещения этой страны соблюдать не надо. Однако на Кипре туристы из Латвии точно сталкиваются с жителями других стран, в которых высокие показатели заболеваемости Covid-19. Не создает ли это риска, что в момент, когда эти туристы вернутся в Латвию, наша эпидемиологическая ситуация ухудшится?

Создает риск. Путешествовать на Кипр не стоит.

Или, по вашему мнению, в связи с этим не стоит ли ввести какие-то дополнительные мероприятия в аэропортах или других местах?