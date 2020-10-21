Думпис: нам не придется так жить двадцать лет

Использование масок для лица и ограничения на собрания - только на определенное время, заявил в интервью порталу TVNET главный инфекционист Минздрава Уга Думпис. В свою очередь в борьбе с Covid-19 решающее значение имеет соблюдение правил дистанцирования.
Что Вам самому сейчас кажется важным в связи с Covid-19, но о чем особо не говорят или говорят мало?
Самое важное - понять, что ограничение эпидемии Covid-19 обеспечивает развитие экономики. В странах мира, где эпидемия контролируется, ситуация лучше. И эти мнения, что слишком много здесь [в Латвии] что-то закрывают. Если что-то открыть, то благосостоянию это никаким образом способствовать не будет.
В интервью Гундару Редерсу в передаче LTV "Один на один" вы недавно сказали, что вирус может сохраняться на руках. Почему тогда людям не советуют носить перчатки или же не обязывают обязательно их носить, например, в магазинах или общественном транспорте?
Потому, что перчатки - куда более плохая среда, где вирус сохраняется гораздо лучше. Ношение перчаток точно ухудшит ситуацию. Я не говорю о стерильных перчатках, которые надевают перед операцией и на короткое время, но, если человек ходит в перчатках, это ничего не улучшит. Более того, в магазинах люди не жмут руки друг другу. Какие-то поверхности все-таки заражают куда меньше.
Почему запрещены, например, занятия танцами, но в то же время могут работать развлекательные учреждения питания, где все находятся в одном небольшом помещении?
Это не эпидемиологические соображения, почему что-то еще работает, а что-то нет. Конечно, танцевать в одном помещении с людьми из разных городов, семей или школ - опасно.
А сидеть в ресторане?
В ресторане разрешены четыре человека [за одним столиком из разных домохозяйств], но это не эпидемиологические соображения. Об этом спрашивайте другие министерства, насколько ограничения на собрания важны для той или иной сферы. Это не эпидемиологические соображения.
Но представим. Какой-то бар, где ежедневно находится много людей, где большая часть находится не за столиками, а просто гуляет, толпится...
Это место абсолютного риска. И в бары людям не стоит ходить. В моем понимании вообще не стоит ходить в бары.
Недавно сообщалось, что жители Латвии сейчас активно путешествуют на Кипр. Самоизоляцию после посещения этой страны соблюдать не надо. Однако на Кипре туристы из Латвии точно сталкиваются с жителями других стран, в которых высокие показатели заболеваемости Covid-19. Не создает ли это риска, что в момент, когда эти туристы вернутся в Латвию, наша эпидемиологическая ситуация ухудшится?
Создает риск. Путешествовать на Кипр не стоит.
Или, по вашему мнению, в связи с этим не стоит ли ввести какие-то дополнительные мероприятия в аэропортах или других местах?
Если бы они действовали в тех странах, [где уже есть], мы бы об этом знали. К сожалению, тестирование в аэропортах не может повлиять на природу человека. Это ничего много не дает, так как человек может заболеть, остаться вирус-положительным, выйдя из аэропорта или вечером. Конечно, путешествия людей - фактор абсолютного риска. Так же как и посещение баров. Однако Латвия - не полицейское государство. Страны, которые удачно, полностью справились с эпидемией - блокировали границы. Полностью блокировать нельзя, но практически ограничить движение людей через границу можно. И, если люди прибывают, их помещают в самоизоляцию, соблюдая строгие правила. Речь идет о Новой Зеландии, Тайване, Южной Корее, в большей мере и о Японии. Таким образом практически прекратили движение через границу. И это работает. В Евросоюзе, в свою очередь, таково политическое решение, что границы закрывать нельзя. Таким образом ликвидация инфекции невозможна. Европа приближается к стратегии ограничения. У части стран выходит лучше, у части - хуже.
Почему эстонцам удалось стабилизировать ситуацию куда удачнее, чем нам?
Этого мы еще не знаем. Мы говорим здесь об отрезке в одну неделю. Эстонцам весной было куда хуже. Все лето эстонцам было куда хуже. Так что мы сможем сказать только через месяц или два, кому и что удалось лучше или хуже. В маленьких странах хватает одной огромной вспышки, например, [как это произошло] в школе Н. Драудзини, чтобы эта статистика полностью изменилась. Эстонцам хватило одной волейбольной игры в свое время, чтобы их статистика стала значительно хуже. Тут много субъективных факторов. Призываю не забывать, что наша ситуация все-таки до конца сентября была лучшей в Европе. Это означает, что наши стратегии не были неправильными.
Как можно объяснить ситуации, что у одного человека в один день тест на Covid-19 положительный, а на следующий день отрицательный?
Объяснения разные. Это чрезвычайно редкие случаи. Я напомню, что в день в Латвии делают пять тысяч тестов. Одно объяснение может быть, что человек находится в такой стадии болезни, когда концентрация вируса очень низкая. Еще одно объяснение - так называемая контаминация с вирусом. В частности, у него констатируют низкую концентрацию вируса и он не заражает окружающих людей. Кто-то из его членов семьи болел [Covid-19], и когда-то он носом вдохнул этот вирус. И третье объяснение - лабораторные ошибки, которые также возможны. Но еще раз, эти случаи - абсолютная редкость. Спекуляции, что что-то такое наблюдается массово - абсолютно необоснованны. Этих ложно положительных ответов много именно в тестах на антитела, которые широко продаются. А не в этих полимеразных цепных реакциях. Люди часто путают эти тесты на антитела с тестами на вирус.
Почему этим летом после протестов в США не произошло массовой вспышки Covid-19?
Утверждение, что этого не произошло, определенно ложно. Но объяснение очень простое. Люди на улице и двигаются. Как мы знаем, на улице этот вирус не переносится так сильно и нет 15-минутного прямого контакта между людьми. Они не стоят на месте эти 15 минут рядом друг с другом, и не дышат и не кашляют друг в друга. Эта трансмиссия определенно происходит, но не вызывает массовых вспышек. И наши 9 мая и Лиго не вызвали вспышек, так как все происходило на улице.
Действительно ли у Covid затяжные и остающиеся последствия на здоровье?
Да, но не у всех. У большей части пациентов нет. Но есть так называемый "длинный Covid-19", когда действительно наблюдаются затяжные последствия, например, усталость, бессилие, температура, кашель, боли в суставах. Могут быть и более тяжелые последствия. Любая система органов может быть повреждена. Еще куда серьезнее нарушения мозговой деятельности. Таким образом, есть разные варианты. У этого "длинного Covid-19" четыре подтипа.
Судя по тому, что мы знаем сейчас, насколько долгим может быть этот "длинный Covid-19"?
Не знаю. Ну, полгода. Обычно в течение полугода проходит. Эта эпидемия относительно короткая, мы не можем сказать. Конечно, если у человека это состояние после тяжелого состояния, то последствия могут остаться на всю жизнь. Есть много пациентов, у которых хроническое повреждение легких.
Останется ли Covid-19 с нами надолго?
Это серьезный вопрос. Если говорить о других коронавирусах, то часть остается, часть нет. Это зависит от эффективности и доступности вакцин. Такая возможность есть. Имеется серьезная возможность того, что это было надолго, так как всю популяцию мира в любом случае вакцинировать не получится. Но насколько серьезной угрозой будет [новый коронавирус] - этого никто не может сказать. Но то, что он останется где-то на фоне - скорее всего. Другие коронавирусы прошлого века тоже остались. Или он потеряет свою клиническую агрессивность - этого мы не знаем. Со временем он может быть ослабится, но это не произойдет быстро. Но это не означает, что у нас не будет решений. Нашими решениями могут быть вакцины, медикаменты. Это не означает, что нам придется жить так десять или двадцать лет. Это определенно этого не означает.
Все будет зависеть от того, как люди будут соблюдать дистанцирование. Главное, чтобы большая часть людей поняла, как избегать этой болезни. Нужно понимать, что никто не справляется с этой проблемой, за исключением тех, кто закрывает границы, или Китая, который закрывает города. Возможно ли это в западном сообществе? Скорее всего нет.