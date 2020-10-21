Во вторник в пожарах погиб один человек, пострадали двое

В 16.11 поступил вызов в Виесите, где, согласно первоначальной информации, из окон одноэтажного деревянного дома шел дым.

В квартире был найден человек, пожарные вынесли его из дома, а медики констатировали смерть.

Квартира горела на площади 35 кв.м. Работы по тушению осложнило то, что квартира была переполнена вещами.

В 15.57 в Лудзе в квартире на первом этаже двухэтажного дома горели вещи на площади 25 кв.м. Со второго этажа были спасены два человека, а до прибытия VUGD уже эвакуировались трое.