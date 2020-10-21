Covid-19: Rīgas satiksme отменило проект входа через одну дверь, кнопку тоже жать не надо

В сентябре этот порядок был возобновлен на маршрутах 1-го и 13-го троллейбусов, 10-го, 20-го, 28-го, 34-го, 35-го, 43-го, 47-го, 54-го и 60-го автобусов, а также введен на двух новых автобусных маршрутах - 57-м и 59-м.