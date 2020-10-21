Чт, 22.10.2020
Если мы добудем показатель 50 (случаев Covid-19 на 100 000 населения), мы точно можем не вводить дополнительные ограничения. Илзе Винькеле
Илзе Винькеле

Covid-19: Rīgas satiksme отменило проект входа через одну дверь, кнопку тоже жать не надо

Иллюстрация

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

С 22 октября предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme приостанавливает проект посадки пассажиров в транспорт через передние двери, сообщила агентству LETA представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

В сентябре этот порядок был возобновлен на маршрутах 1-го и 13-го троллейбусов, 10-го, 20-го, 28-го, 34-го, 35-го, 43-го, 47-го, 54-го и 60-го автобусов, а также введен на двух новых автобусных маршрутах - 57-м и 59-м.

Также отменен проект "Открой двери сам". Пассажирам больше не нужно нажимать кнопку для открытия дверей, это будет делать водитель.

Rīgas satiksme напоминает о необходимости пользоваться масками в общественном транспорте и о том, что за нарушение этого требования из транспорта могут высадить.

Последние новости

НАВЕРХ
Back