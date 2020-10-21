Коронавирус в России: рекордная смертность и минздрав против перчаток

В России за последние сутки умерло рекордное количество человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус", мэр Екатеринбурга разрешил выгонять из транспорта людей без масок, а главный инфекционист минздрава заявил, что перчатки носить неэффективно. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Умерли рекордные 317 человек

За последние сутки в России количество зараженных увеличилось на 15 700 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Уже четвертый день прирост числа заболевших - более 15 тысяч человек в день.

В среду установился новый антирекорд суточной смертности - скончалось 317 человек. Накануне было 269 смертей, прошлый антирекорд составил 286 человек за сутки. Всего с момента начала распространения коронавируса в России умерли 24 952 человека с этим диагнозом.

Как обычно, больше всего новых случаев коронавируса в Москве - там 4389 заболевших за сутки (днем ранее было 4999 случаев). Второе место по заболеваемости у Санкт-Петербурга с 684 заболевшими. Днем ранее на втором месте была Московская область с 426 заболевшими.

С начала пандемии в России заболели 1 447 335 человек.

Инфекционист считает перчатки избыточной мерой

Ношение перчаток - неэффективная и избыточная мера борьбы с распространением коронавируса, заявил главный инфекционист минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

"Основной путь передачи вируса (90%) - воздушно-капельный, и только 10% - контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют. С моей точки зрения, более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса - обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта", - сказал Чуланов "Интерфаксу".

По его словам, "если бы каждый обрабатывал руки при входе и выходе из транспорта, никаких перчаток не нужно было бы, этого было бы вполне достаточно, и, может, даже более эффективно, чем перчатки, потому что их надо правильно снимать, утилизировать, а не все это умеют и делают".

Кто-то их снимает и кладет в карман, а потом снова надевает, пояснил инфекционист. "Если бы все правильно пользовались: когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхностей перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры, это было бы идеально, но далеко не все же так поступают", - считает врач.

По его словам, важно носить маски и обрабатывать руки антисептиком. Тогда можно будет сдерживать эпидемиологическую ситуацию, пояснил Чуланов.

Власти требуют, чтобы граждане носили в общественных местах как маски, так и перчатки. Однако во многих регионах, в частности, в Москве, это требование чаще всего игнорируется. Власти чаще отчитываются о штрафах в отношении тех, кто не носит маски, о штрафах для не надевших перчатки сообщается редко.