Пт, 23.10.2020
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Арта Бардзиня, руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии BKUS

Рукс, как и его предшественник, начинает с кадровых перестановок в полиции

Арманд Рукс

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Начальник Госполиции Арманд Рукс, как и его предшественник Интс Кюзис, принял решение провести ротацию в руководстве Госполиции.

На должность директора колледжа Госполиции с 26 октября этого года по 16 января 2022 года назначен замначальника Главного управления криминальной полиции Госполиции Гиртс Заланс, сообщили агентству LETA в Госполиции.

С учетом того, что замдиректора колледжа Зане Пумпуре длительно отсутствует, нынешняя директор Дина Таране на период не дольше 6 декабря 2021 года переводится на должность заместителя директора.

С 1 ноября сроком на три года начальником управления криминальной полиции назначен замначальника Земгальского регионального управления Госполиции Юрис Стальгевич. Ранее занимавший эту должность Андрей Созинов на три года переводится на должность Стальгевича.

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