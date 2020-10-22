Рукс, как и его предшественник, начинает с кадровых перестановок в полиции

На должность директора колледжа Госполиции с 26 октября этого года по 16 января 2022 года назначен замначальника Главного управления криминальной полиции Госполиции Гиртс Заланс, сообщили агентству LETA в Госполиции.

С учетом того, что замдиректора колледжа Зане Пумпуре длительно отсутствует, нынешняя директор Дина Таране на период не дольше 6 декабря 2021 года переводится на должность заместителя директора.