В Пярну автомобиль врезался в стену жилого дома: водитель скончался в больнице

Полицейские выяснили на месте происшествия, что, по предварительным данным, ДТП произошло, когда ехавший с улицы Вяйке-Йыэ в сторону центра города 74-летний водитель потерял управление над автомобилем Audi, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в стену дома.

"Мужчина в ДТП получил травмы и на скорой помощи был доставлен в больницу, где, к сожалению, позже скончался", - сказала патрульный полицейский Пярнуского отделения полиции Теа Талупоэг.

79-летняя пассажирка Audi в ДТП не пострадала. Как водитель Audi, так и пассажирка были пристегнуты ремнями безопасности, у водителя были права соответствующей категории.

ФОТО: Kristo Niglas

По словам Талупоэг, для выяснения обстоятельств случившегося начато делопроизводство. "Могло ли человеку стать плохо со здоровьем во время вождения, выяснит экспертиза", - отметила она.