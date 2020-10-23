Участок улицы Чака в Риге будет закрыт из-за асфальтирования

Как сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Рижской думы, сегодня с 9 часов до полуночи будет закрыто движение общественного транспорта на участке ул. Чака от ул. Артилерияс до ул. Эрглю.

С начала движения до полуночи автобусы 5-го маршрута будут курсировать по направлению к кольцу на ул. Абренес по маршруту до Земитанского моста, по мосту, ул. Пернавас, Асара, Авоту, Стабу, Чака и далее по маршруту, а в направлении до Межциемса по маршруту до ул. Чака, по ул. Чака, Стабу, Авоту, Асара, Пернавас, Земитанскому мосту и далее по маршруту.

Троллейбусы 18-го и 23-го маршрутов будут следовать по направлению к Центральному вокзалу по маршруту до Земитанского моста, по мосту, ул. Пернавас, Асара, Авоту, Стабу, Чака и далее по маршруту, а в направлении в Пурвциемс и Межциемс - по маршруту до ул. Чака, по ул. Чака, Стабу, Авоту, Асара, Пернавас, Земитанскому мосту и далее по маршруту.