Казакс: прекращать государственную поддержку преждевременно

"Мы еще весьма далеки от решения проблем в связи с кризисом из-за "Covid-19". Если государство в такое время может оказать поддержку, оно должно это делать", - сказал он.

Казакс напомнил о четырех принципах, на которых должна быть основана государственная поддержка.

"Первый - постепенность. Если мы видим проблему в конкретной сфере, то оказываем помощь. Во время кризиса мы не можем что-то прогнозировать, поэтому нужно действовать по необходимости. Второе - необходимо оказывать поддержку там, где это дает больше всего пользы обществу. Третье - должно быть разумное распределение рисков между частным сектором и государством, нельзя допускать ситуации, когда убытки национализируются, а прибыль приватизируется. Четвертый принцип - государственный долг должен быть устойчивым, то есть в хорошие времена долг уменьшается, а в тяжелые, как сейчас, государство может поддержать экономику, увеличивая долг", - сказал Казакс.

По его прогнозам, государственный долг будет немного меньше 50% от внутреннего валового продукта (ВВП), а если долг останется в пределах 50-55% от ВВП и в посткризисный период будет уменьшаться, это не создаст угрозы для стабильности экономики.