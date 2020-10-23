Фото ⟩ Иностранцы проявляют большой интерес к эстонскому острову "Земля птичьего помета"

Рядом с южным побережьем Сааремаа находится небольшой остров с очень интересным названием - Линнуситамаа (Земля птичьего помета). Несмотря на небольшие размеры, остров имеет богатую историю, связанную в первую очередь с перелетными птицами. Теперь у каждого есть возможность написать свою главу в истории острова, так как Линнуситамаа выставлен на продажу, пишет Rus.Postimees.
"Мы сами удивляемся, что стали посредниками в продаже острова с таким необычным названием. Поступает очень много запросов из разных стран, интерес к острову очень большой. Это уникальный остров и в том смысле, что частные острова так дешево в других частях земного шара не продаются", - говорит Тийа Сооалусте, представитель международной фирмы по продаже недвижимости Sotheby.
Название острова восходит к XVI веку: моряки того времени видели вдоль скалистой береговой линии огромные груды птичьего помета. Сначала появилось насмешливое прозвище - Земля птичьего г...на, которое позже превратилось в официальный топоним Linnusitamaa.
К сожалению, желающих купить остров для строительства на нем дачи, придется разочаровать: согласно Закону об охране природы строительство новых зданий и сооружений в зоне запрета на строительство запрещено, а под зону запрета в данном случае подпадает весь остров. На Земле птичьего помета разрешается строить только здания, связанные с охраной природы, да и то по разрешению государства.
Остров получил всемирную известность благодаря New York Times. 18 января 1906 года издание писало, что в вихре русской революции несколько островов в Балтийском море объявили себя независимыми республиками. Газета серьезно написала, что Линнуситамаа - самая маленькая республика в мире и ее уже возглавляет второй по счету президент, некто по имени г-н Янеэнсон.
Бывшая республика в самом деле невелика. Площадь острова всего 4,8 га. Площадь Ватикана, самой маленькой страны в мире - целых 49 гектаров, так что Линнуситамаа примерно в десять раз меньше.