"За парня по имени Трамп". Президент США досрочно проголосовал на выборах

Президент США Дональд Трамп принял участие в досрочных выборах главы государства, он проголосовал в штате Флорида, сообщает РИА "Новости".
В комментарии он отметил, что традиционный способ голосования намного надежнее, чем отправить бюллетень по почте.
"Я проголосовал за парня по имени Трамп", - заявил президент, отвечая на вопрос, за кого он отдал свой голос.
Как сообщает "Медуза", Флорида - один из штатов, от итогов голосования в которых напрямую зависит исход президентских выборов. По последним опросам CNN, во Флориде разрыв между Джо Байденом и Трампом находится в пределах статистической погрешности.
Основной день голосования в США пройдет 3 ноября.