Сб, 24.10.2020
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Алексей Навальный

"За парня по имени Трамп". Президент США досрочно проголосовал на выборах

Дональд Трамп

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент США Дональд Трамп принял участие в досрочных выборах главы государства, он проголосовал в штате Флорида, сообщает РИА "Новости".

В комментарии он отметил, что традиционный способ голосования намного надежнее, чем отправить бюллетень по почте.

"Я проголосовал за парня по имени Трамп", - заявил президент, отвечая на вопрос, за кого он отдал свой голос.

Как сообщает "Медуза", Флорида - один из штатов, от итогов голосования в которых напрямую зависит исход президентских выборов. По последним опросам CNN, во Флориде разрыв между Джо Байденом и Трампом находится в пределах статистической погрешности.

Основной день голосования в США пройдет 3 ноября.

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