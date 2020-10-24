"За парня по имени Трамп". Президент США досрочно проголосовал на выборах

В комментарии он отметил, что традиционный способ голосования намного надежнее, чем отправить бюллетень по почте.

"Я проголосовал за парня по имени Трамп", - заявил президент, отвечая на вопрос, за кого он отдал свой голос.

Как сообщает "Медуза", Флорида - один из штатов, от итогов голосования в которых напрямую зависит исход президентских выборов. По последним опросам CNN, во Флориде разрыв между Джо Байденом и Трампом находится в пределах статистической погрешности.