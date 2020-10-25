Пн, 26.10.2020
Свобода - это осознавать, что необходимо. Мы все вместе должны мобилизоваться, чтобы подавить эту волну пандемии. Мы смогли сделать это весной, мы сможем сделать это сейчас. Эгилс Левитс, президент Латвии
Эгилс Левитс, президент Латвии
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  • Забастовка в Беларуси и обвинение главы Tet в мошенничестве. Все, что вы могли пропустить 25 октября

Забастовка в Беларуси и обвинение главы Tet в мошенничестве. Все, что вы могли пропустить 25 октября

ФОТО: Rus.TVNET

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Коронавирус:

  • Covid-19 в Латвии констатирован еще у 211 человек, два человека умерли.
  • Covid-19: новые случаи выявлены в Риге, Даугавпилсе и Цесисе.
  • За сутки госпитализированы еще 22 человека с Covid-19, всего их уже 146.
  • Из-за Covid-19 Больница травматологии и ортопедии отменяет плановые операции.
  • "Во избежание рисков": министр и работники МИД на карантине после встречи с чиновником из Словении.
  • Covid-19: в Литве 603 новых случаев и пять смертей, в Эстонии - 60 новых случаев.
  • Covid-19: В Испании объявлено чрезвычайное положение.
  • Президент обратился к общественности: "Мы все вместе должны мобилизоваться, чтобы подавить эту волну пандемии".
  • Covid-19: В России один из моргов оказался переполнен.
  • Премьер-министр Болгарии заразился коронавирусом

Главное в Беларуси:

  • В столице Беларуси Минске на очередную акцию протеста вышли десятки тысяч людей. Она стала одной из самых массовых за последние два месяца.
  • Власти ответили вполне традиционно - в городе была военная и милицейская техника; не работали станции столичного метро, были перебои в интернете.
  • После окончания шествия в Минске силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По меньшей мере один человек ранен резиновой пулей в живот.
  • Правозащитный центр "Весна" сообщил о более 100 задержанных в Бресте, Лиде, Гродно и других городах. Милиция применяла дубинки и слезоточивый газ.
  • 25 октября - день, когда истек срок ультиматума, который Светлана Тихановская предъявила Лукашенко - в случае не выполнения требований, в стране должна начаться широкая забастовка.
  • Вечером воскресенья Тихановская объявила, что 26 октября в Беларуси начинается общенациональная забастовка.

Другие события дня:

  • Глава Tet Юрис Гулбис обвиняется в причастности к мошенничеству с цифровым телевидением.
  • В Риге прошел марш в поддержку белорусов.
  • Латвия упомянута в скандале с продажей кипрских паспортов.
  • Запрыгивает на проезжающие машины и пугает людей: в Балви появилось привидение.
  • Под петицией об однополых браках подписались тысячи эстонцев.
  • Умер глава Samsung - под его руководством компания стала одной из крупнейших в мире.
  • Видео с места убийства российского политика: Следственный комитет подозревает заказ.
  • Хабиб опубликовал первый пост после завершения карьеры.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Трогательно! Бывшие школьники поздравили свою учительницу с 99-летием.
  • Пропавший два года назад кот нашелся почти в сотне километров от своего дома.
  • В США в банк проникли два енота.
  • На шоу "Голос" новый скандал: в Сети обсуждают выступление дочери ведущего Первого канала.

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