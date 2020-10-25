Забастовка в Беларуси и обвинение главы Tet в мошенничестве. Все, что вы могли пропустить 25 октября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- Covid-19 в Латвии констатирован еще у 211 человек, два человека умерли.
- Covid-19: новые случаи выявлены в Риге, Даугавпилсе и Цесисе.
- За сутки госпитализированы еще 22 человека с Covid-19, всего их уже 146.
- Из-за Covid-19 Больница травматологии и ортопедии отменяет плановые операции.
- "Во избежание рисков": министр и работники МИД на карантине после встречи с чиновником из Словении.
- Covid-19: в Литве 603 новых случаев и пять смертей, в Эстонии - 60 новых случаев.
- Covid-19: В Испании объявлено чрезвычайное положение.
- Президент обратился к общественности: "Мы все вместе должны мобилизоваться, чтобы подавить эту волну пандемии".
- Covid-19: В России один из моргов оказался переполнен.
- Премьер-министр Болгарии заразился коронавирусом
Главное в Беларуси:
- В столице Беларуси Минске на очередную акцию протеста вышли десятки тысяч людей. Она стала одной из самых массовых за последние два месяца.
- Власти ответили вполне традиционно - в городе была военная и милицейская техника; не работали станции столичного метро, были перебои в интернете.
- После окончания шествия в Минске силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По меньшей мере один человек ранен резиновой пулей в живот.
- Правозащитный центр "Весна" сообщил о более 100 задержанных в Бресте, Лиде, Гродно и других городах. Милиция применяла дубинки и слезоточивый газ.
- 25 октября - день, когда истек срок ультиматума, который Светлана Тихановская предъявила Лукашенко - в случае не выполнения требований, в стране должна начаться широкая забастовка.
- Вечером воскресенья Тихановская объявила, что 26 октября в Беларуси начинается общенациональная забастовка.
Другие события дня:
- Глава Tet Юрис Гулбис обвиняется в причастности к мошенничеству с цифровым телевидением.
- В Риге прошел марш в поддержку белорусов.
- Латвия упомянута в скандале с продажей кипрских паспортов.
- Запрыгивает на проезжающие машины и пугает людей: в Балви появилось привидение.
- Под петицией об однополых браках подписались тысячи эстонцев.
- Умер глава Samsung - под его руководством компания стала одной из крупнейших в мире.
- Видео с места убийства российского политика: Следственный комитет подозревает заказ.
- Хабиб опубликовал первый пост после завершения карьеры.
Немного легких новостей отвлечься:
- Трогательно! Бывшие школьники поздравили свою учительницу с 99-летием.
- Пропавший два года назад кот нашелся почти в сотне километров от своего дома.
- В США в банк проникли два енота.
- На шоу "Голос" новый скандал: в Сети обсуждают выступление дочери ведущего Первого канала.