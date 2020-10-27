Бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич учредил предприятие

Как сообщалось, в конце мая этого года Римшевич также зарегистрировал ООО The AIR с капиталом в размере 69 000 евро. Он был его единственным участником и членом правления до конца июля 2020 года, когда единственной владелицей и членом правления стала его дочь Дане Такини.