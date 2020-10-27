Вт, 27.10.2020
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Алексей Навальный

Бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич учредил предприятие

Илмар Римшевич

ФОТО: LETA

Бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич учредил ООО Raipol, свидетельствуют данные Firmas.lv.

Уставной капитал компании составляет 2800 евро, Римшевич является ее единственным участником и членом правления. Юридический адрес Raipol зарегистрирован в Лангстини Гаркалнского края.

Как сообщалось, в конце мая этого года Римшевич также зарегистрировал ООО The AIR с капиталом в размере 69 000 евро. Он был его единственным участником и членом правления до конца июля 2020 года, когда единственной владелицей и членом правления стала его дочь Дане Такини.

Римшевич занимал должность президента Банка Латвии с 2001 по 2019 год. В настоящее время вместе с предпринимателем Марисом Мартинсонсом он обвиняется в коррупции. Римшевич все обвинения отрицает.

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