Бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич учредил предприятие

Бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич учредил ООО Raipol, свидетельствуют данные Firmas.lv.
Уставной капитал компании составляет 2800 евро, Римшевич является ее единственным участником и членом правления. Юридический адрес Raipol зарегистрирован в Лангстини Гаркалнского края.
Как сообщалось, в конце мая этого года Римшевич также зарегистрировал ООО The AIR с капиталом в размере 69 000 евро. Он был его единственным участником и членом правления до конца июля 2020 года, когда единственной владелицей и членом правления стала его дочь Дане Такини.
Римшевич занимал должность президента Банка Латвии с 2001 по 2019 год. В настоящее время вместе с предпринимателем Марисом Мартинсонсом он обвиняется в коррупции. Римшевич все обвинения отрицает.