Новые ограничения, скандал в детсаду и религия Гобземса. Все, что вы могли пропустить 27 октября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- В Латвии 136 новых случаев, 3 человека умерли.
- В понедельник госпитализировано 25 пациентов с Covid-19: всего в больницах 171 пациент.
- Треть госпитализированных с Covid-19 пациентов - в возрасте до 59 лет.
- Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим Covid-19.
- В 24 образовательных учреждениях Риги минимум один человек находится на карантине.
- Больной Covid-19 в среду ехал в автобусе Рига - Дубулты - Мазирбе.
- Ципуле: В течение месяца в системе здравоохранения может наступить коллапс.
- Гобземс пояснил, почему он против масок: религия и указания личного врача.
- Россия ужесточает меры в борьбе с Covid-19.
- Начинается производство второй российской вакцины от коронавируса.
- Covid-19: в Литве 413 новых случаев, 5 человек скончались. В Эстонии 37 заболевших.
- "Это могут быть повреждения органов, не типичные для других вирусов". Думпис о последствиях Covid-19.
- Covid-19: Выявлены нарушения требований в некоторых школах.
- В Чехии вводят комендантский час.
Другие события дня:
- Вузы отправили на "удаленку" до конца года.
- После слов Макрона исламисты во Франции атаковали десятки сайтов.
- В Подмосковье в лесу найден мертвым бывший соратник Тесака.
- Возможно, на зимнее время мы перешли в последний раз - Евросоюз отказался от перехода с 2021 года.
- В Риге открылся новый логистический центр Rimi. В него вложили 82 млн евро.
- Задержан пьяный водитель мотороллера: он не стеснялся пить водку в присутствии полиции.
- В Риге полицейские изъяли килограмм метамфетамина.
- Пожары в Калифорнии вынудили более 90 000 человек покинуть свои дома.
- Полиция развернула масштабные поиски велосипедиста: в воздух был поднят и вертолет.
- Польша охвачена протестами против закона о запрете абортов.
- Улица Краста будет на время перекрыта для движения.
- Взрыв в религиозной школе Пакистана: по меньшей мере семь детей погибли.
- В США уничтожили гнездо гигантских шершней-убийц.
- Россия нанесла авиаудар по сирийским боевикам в Идлибе. Их поддерживала Турция.
Немного легких новостей отвлечься:
- Хабиб задушил Гэтжи, чтобы не травмировать его на глазах у родителей.
- Российского биатлониста Устюгова лишили трёх олимпийских медалей - допинг.
- "Изменит ход истории": лидер группы Behemoth Адам Дарский поддержал протесты в Польше.
- Собчак больна Covid-19. Ее сын уже переболел.