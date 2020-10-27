Ср, 28.10.2020
В случае самого негативного сценария развития, если закончатся цветовые зоны, предусмотренные стратегией, правительству придется принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Новые ограничения, скандал в детсаду и религия Гобземса. Все, что вы могли пропустить 27 октября

Новые ограничения, скандал в детсаду и религия Гобземса. Все, что вы могли пропустить 27 октября

ФОТО: TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Коронавирус:

  • В Латвии 136 новых случаев, 3 человека умерли.
  • В понедельник госпитализировано 25 пациентов с Covid-19: всего в больницах 171 пациент.
  • Треть госпитализированных с Covid-19 пациентов - в возрасте до 59 лет.
  • Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшим Covid-19.
  • В 24 образовательных учреждениях Риги минимум один человек находится на карантине.
  • Больной Covid-19 в среду ехал в автобусе Рига - Дубулты - Мазирбе.
  • Ципуле: В течение месяца в системе здравоохранения может наступить коллапс.
  • Гобземс пояснил, почему он против масок: религия и указания личного врача.
  • Россия ужесточает меры в борьбе с Covid-19.
  • Начинается производство второй российской вакцины от коронавируса.
  • Covid-19: в Литве 413 новых случаев, 5 человек скончались. В Эстонии 37 заболевших.
  • "Это могут быть повреждения органов, не типичные для других вирусов". Думпис о последствиях Covid-19.
  • Covid-19: Выявлены нарушения требований в некоторых школах.
  • В Чехии вводят комендантский час.

Другие события дня:

  • Вузы отправили на "удаленку" до конца года.
  • После слов Макрона исламисты во Франции атаковали десятки сайтов.
  • В Подмосковье в лесу найден мертвым бывший соратник Тесака.
  • Возможно, на зимнее время мы перешли в последний раз - Евросоюз отказался от перехода с 2021 года.
  • В Риге открылся новый логистический центр Rimi. В него вложили 82 млн евро.
  • Задержан пьяный водитель мотороллера: он не стеснялся пить водку в присутствии полиции.
  • В Риге полицейские изъяли килограмм метамфетамина.
  • Пожары в Калифорнии вынудили более 90 000 человек покинуть свои дома.
  • Полиция развернула масштабные поиски велосипедиста: в воздух был поднят и вертолет.
  • Польша охвачена протестами против закона о запрете абортов.
  • Улица Краста будет на время перекрыта для движения.
  • Взрыв в религиозной школе Пакистана: по меньшей мере семь детей погибли.
  • В США уничтожили гнездо гигантских шершней-убийц.
  • Россия нанесла авиаудар по сирийским боевикам в Идлибе. Их поддерживала Турция.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Хабиб задушил Гэтжи, чтобы не травмировать его на глазах у родителей.
  • Российского биатлониста Устюгова лишили трёх олимпийских медалей - допинг.
  • "Изменит ход истории": лидер группы Behemoth Адам Дарский поддержал протесты в Польше.
  • Собчак больна Covid-19. Ее сын уже переболел.

Последние новости

НАВЕРХ
Back