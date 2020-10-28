Часто Covid-19 проявляется у пациентов только через несколько дней после госпитализации

Она напомнила, что инкубационный период вируса может достигать 14 дней, поэтому не всегда можно получить полную и объективную информацию о заболевании пациента на момент госпитализации.

"В настоящее время в Латвии реальность заключается в том, что даже после пребывания в палате в течение нескольких дней и лечения у пациента проявляется Covid-19 с [временной] задержкой", - сказала Ципуле.

Имея в виду эту информацию, NMPD также не может собирать оперативные статистические данные о количестве пациентов с Covid-19, поступивших в больницу в определенный день. Однако в последнее время в среднем около 25-30 человек с Covid-19 ежедневно госпитализируются или подозреваются в заражении, сказала директор NMPD.