Covid-19: В Литве 776 новых случаев, в Эстонии - 125

Литва

По иным причинам умерли четыре зараженных человека.

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 12 138 человек, продолжают болеть 7440, выздоровели 4502.

В целом от Covid-19 в Литве скончались 144 человека, по иным причинам умерли 52 зараженных коронавирусом.

В изоляции сейчас находятся 28 077 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрировано 393 привозных случая.

За минувшие сутки взято 10 809 проб по подозрению на коронавирус. В целом в Литве выполнено 975 158 тестов.

Эстония

"У нас один из самых низких показателей заражения, но сейчас это число выросло. Если на прошлой неделе мы могли радоваться понижению, то налицо вновь тенденция роста", - сказала Хярма.

По ее словам, это увеличило показатель заболеваемости на 100 000 человек до 45,8 случая.

"Что немного беспокоит, так это доля роста положительных тестов. Мы еще не в плохой ситуации, но если количество тестов уменьшится, а доля положительных результатов увеличится, существует риск скрытой передачи. Если есть малейшая вероятность того, что вы заразились, обратитесь к врачу и узнайте, как все обстоит", - сказала Мари-Анне Хярма.

"Сейчас нет надежды, что у нас будет улучшение. Мы готовимся к тому, что лето закончилось и приближается сезон вирусов. Мы видим, что растет доля бессимптомных носителей. Почти четверть - без симптомов. Следует задуматься, если у вас был подозрительный контакт, а затем небольшие симптомы - головная боль и боль в горле ", - отметила она.