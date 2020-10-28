В Резекненском пансионате выявлено 20 случаев Covid-19

Арбиданс пояснил, что 21 октября один из постояльцев дома престарелых был доставлен в больницу, где 23 октября скончался. В тот же день результаты тестов на Covid-19 оказались положительными.

По результатам анализов обследованы все постояльцы и сотрудники пансионата. В результате теста выяснилось, что Covid-19 был обнаружен у 12 постояльцев и восьми сотрудников.

"Был разработан план действий и инструкции по ограничению распространения вируса в пансионате. Сотрудники с положительными результатами тестов были отправлены в изоляцию, а контактные лица находятся в карантине. Все больные постояльцы содержатся на отдельном этаже, где за их здоровьем тщательно следят", - сказал он.

Мэр Резекне Александр Барташевич призвал население серьезно относиться к ограничениям, установленным государством и самоуправлением - носить маски в общественных местах, дистанцироваться, мыть руки.