Ср, 28.10.2020
В случае самого негативного сценария развития, если закончатся цветовые зоны, предусмотренные стратегией, правительству придется принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

В Резекненском пансионате выявлено 20 случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

У 20 постояльцев и работников Резекненского пансионата выявлен Covid-19, сообщил агентству LETA руководитель социальной службы самоуправления Гунар Арбиданс.

Арбиданс пояснил, что 21 октября один из постояльцев дома престарелых был доставлен в больницу, где 23 октября скончался. В тот же день результаты тестов на Covid-19 оказались положительными.

По результатам анализов обследованы все постояльцы и сотрудники пансионата. В результате теста выяснилось, что Covid-19 был обнаружен у 12 постояльцев и восьми сотрудников.

"Был разработан план действий и инструкции по ограничению распространения вируса в пансионате. Сотрудники с положительными результатами тестов были отправлены в изоляцию, а контактные лица находятся в карантине. Все больные постояльцы содержатся на отдельном этаже, где за их здоровьем тщательно следят", - сказал он.

Мэр Резекне Александр Барташевич призвал население серьезно относиться к ограничениям, установленным государством и самоуправлением - носить маски в общественных местах, дистанцироваться, мыть руки.

В Резекне кумулятивный двухнедельный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 25 случаев на 100 000 населения.

 

Последние новости

НАВЕРХ
Back