Винькеле: в случае ухудшения ситуации будут закрыты кафе и бары, расширят "удаленку"

"Ограничения в основном относятся ко всему, что уменьшает возможность пребывания людей вместе", - пояснила министр и добавила, что, в случае ухудшения ситуации, среди первых ограничительных мероприятий будут снижение допустимого числа людей как на публичных, так и на частных мероприятиях.

Кроме того, новые ограничения "совершенно точно будут относиться к общественному питанию", - рассказала политик. "Если цифры идут вверх, сразу одним из первых решений будет закрыть бары и кафе", - сказала Винькеле.

По ее словам, в такой ситуации может быть принято и решение о более широком удаленном обучении в школах. 6

Напомним, правительство во вторник приняло предложенную Министерством здравоохранения стратегию борьбы с Covid-19. Она предусматривает четыре категории риска, первая из которых является самой низкой, а четвертая - самой высокой.

В плане, в котором объясняется введение ограничений при конкретных показателях заболевания, выдвинуты три фактора, которые по отдельности или в комбинации с другими приводят к четвертой категории риска, или ситуации очень высокого риска.

Одним из этих факторов является число госпитализированных с Covid-19 пациентов. Если оно достигнет 80% от мощности больниц, будет достигнута четвертая категория риска.

Также это произойдет, если число случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей превысит средний показатель по Европейскому союзу (ЕС) на 50% или если смертность среди пациентов с Covid-19 в Латвии превысит средний показатель по ЕС.

План предусматривает, что в такой ситуации наряду с вышеупомянутыми ограничениями как в помещениях, так и на улице лимит на скопления людей будет составлять 50 человек. Кроме того, не будут проводиться ни публичные, ни частные мероприятия (за исключением похорон). В области культуры будет происходить только выдача книг в библиотеках, другие мероприятия будут отменены.

Также прекратят работу места религиозной деятельности, богослужения будут проводиться только удаленно. В местах общественного питания еда будет подаваться только на вынос, на всех местах работы необходимо будет носить маски или щитки, прикрывающие рот и нос.

Работу прекратят не только бары и заведения подобного типа, но и места активных развлечений, такие как бассейны и тропы приключений.