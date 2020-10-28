Ср, 28.10.2020
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Андрей Чистяков, визажист

Министр: чтобы ввести более строгие ограничения, может быть объявлен режим ЧС

Илзе Винькеле

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Чтобы ввести более строгие ограничения эпидемии Covid-19, действующих норм может быть недостаточно, и в какой-то момент придется объявить режим чрезвычайной ситуации, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

"Юристы говорят, что в "оранжевой" фазе ограничений может быть недостаточно. В какой-то момент, очевидно, придется вернуться к чрезвычайной ситуации", - сказала она. 

Кабинет министров, не объявляя чрезвычайное ситуацию, ограничен в своих возможностях в отношении свободы передвижения людей, чтобы ограничения не противоречили Конституции, сказала министр. 

Вопрос о дополнительных ограничениях будет рассматриваться, если заболеваемость в Латвии на 50% превысит средний показатель ЕС. Второй критерий - 80% заполненности больниц пациентами с Covid-19, а третий - показатель смертности выше среднего показателя в ЕС. 

Если достигнут один из этих критериев, это еще не значит, что нужно объявлять режим чрезвычайной ситуации. Скорее эти факторы должны оцениваться в комбинации, сказала министр.

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