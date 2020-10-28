Министр: чтобы ввести более строгие ограничения, может быть объявлен режим ЧС

"Юристы говорят, что в "оранжевой" фазе ограничений может быть недостаточно. В какой-то момент, очевидно, придется вернуться к чрезвычайной ситуации", - сказала она.

Кабинет министров, не объявляя чрезвычайное ситуацию, ограничен в своих возможностях в отношении свободы передвижения людей, чтобы ограничения не противоречили Конституции, сказала министр.

Вопрос о дополнительных ограничениях будет рассматриваться, если заболеваемость в Латвии на 50% превысит средний показатель ЕС. Второй критерий - 80% заполненности больниц пациентами с Covid-19, а третий - показатель смертности выше среднего показателя в ЕС.