Система здравоохранения Литвы находится на пороге кризиса: в больницах заканчиваются места

Больницы предупреждают: число пациентов с Covid-19 увеличивается так быстро, что в течение нескольких дней все койко-места будут заполнены. Главная больница страны - Вильнюсская университетская больница - сообщила, что ситуация стала критичной и число свободных мест для пациентов с Covid-19 - вопрос лишь нескольких дней.

Она призвала другие больницы освободить помещения, чтобы переместить пациентов, однако более быстрое сотрудничество задерживают бюрократические препятствия. 7

По словам директора больницы, число пациентов увеличивается с каждым днем, ситуация стала критической. По ее словам, уже превышен критический порог нагрузки койко-мест в 70%, достигнута нагрузка уже в размере 80%.

Кроме того, грозят проблемы и с количеством медперсонала. Дело в том, что заболевают и медики, поэтому доступное число врачей снижается.

Всего в больницах Литвы находятся 348 пациентов с Covid-19 - в два раза больше, чем в Латвии. Из них в интенсивной терапии находятся 36 человек. 7

"Мы действительно находимся в очень сложной ситуации", - признал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига. По его словам, нет сомнений, что в стране экспоненциальный рост числа случаев, как и в Евросоюзе.

Смоделированные ведущими университетами Литвы сценарии распространения вируса свидетельствуют, что число новых случаев заражения растет быстро, почти так же быстро, как в Чехии, где за последние две недели наблюдается самое быстрое распространение Covid-19 в ЕС.

В случае наиболее пессимистичного сценария, чтобы предотвратить обрушение системы здравоохранения, до следующей недели введение строгого карантина в Литве неизбежно, предупреждают исследователи.

Напомним, в Литве со среды объявлен карантин в трех крупнейших городах страны - Вильнюсе, Каунас и Клайпеде, а также в некоторых районах, там введены более строгие требования на ношение масок.

Карантин в упомянутых самоуправлениях будет в силе до 11 ноября. Маски можно не носить только за пределами жилых мест, где в радиусе 20 метров нет других людей, за исключением членов одного домохозяйства. 7

Правительство Литвы в среду также решило с пятницы запретить все массовые мероприятия по всей Литве. Исключения - спортивные и культурные мероприятия, на которые установлены строгие ограничения.

Всего Covid-19 в Литве констатирован у 12 138 человек, а выздоровели 4502 человека.

За прошедшие сутки было сделано 10 805 анализов, заражение подтверждено еще у 776 человек, позитивными были 7,2% тестов.