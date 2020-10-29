Covid-19 выявлен у девяти военнослужащих, 166 находятся под наблюдением

У большинства из этих 166 военнослужащих нет подозрений на заражение коронавирусом. Армия - очень специфическая среда, поэтому, чтобы не возник более широкий очаг заражения, эти люди находятся по месту жительства и в данный момент служебные обязанности не выполняют, пояснил Галкин.