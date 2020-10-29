Ежегодное увеличение финансирования вузов - "пустое обещание избирателям"

Соответствующие поправки вступили в силу с 2013 года, но ни разу не соблюдались. КС пришел к выводу, что принятие данной нормы уже с самого начало было "пустым обещанием избирателям".

Как сообщалось, 31 депутат Сейма от партии "Согласие", Союза "зеленых" и крестьян и группы внефракционных депутатов обратились в КС, указав на то, что госбюджет 2019 года не предусматривает установленного в законе о высших учебных заведениях увеличения финансирования обучения в государственных вузах в размере не менее 0,25% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Депутаты указали, что не выполнена ч. 7 ст. 78 закона о высших учебных заведениях, которая гласит, что Кабинет министров, подавая в Сейм проект госбюджета, должен предусмотреть ежегодное увеличение финансирования обучения в государственных вузах в размере не менее 0, 25% от ВВП, пока государственное финансирование не достигнет 2% от ВВП. Однако с 2014 года ежегодное госфинансирование для вузов не увеличивалось в соответствии с принятой нормой.

КС пришел к выводу, что указанная статья не соответствует статьям 1 и 66 Конституции, поскольку фактически переносит функцию составления бюджета с исполнительной власти на законодательную, что противоречит принципу разделения властей.

Кроме того, разрабатывающее бюджет правительство и утверждающий его Сейм не имеют права сознательно включать в бюджет такие поступления и предполагаемые расходы, которые основаны на очевидно ошибочных прогнозах и расчетах.