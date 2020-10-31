Вс, 1.11.2020
Если вы плохо себя чувствуете, ни в коем случае не следует идти в лабораторию для сдачи анализа на антитела. Следует проводить тест на Covid-19, а не на антитела. Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija

Исход дипломатии: Карабах и несостоявшееся перемирие

ФОТО: AFP

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

  • Импульс стачки: рабочие и студенты вышли против Лукашенко. Лукашенко на "красной линии".
  • Исход дипломатии: Карабах и несостоявшееся перемирие

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ИТОГИ | 31.10.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

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