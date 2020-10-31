TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
- Импульс стачки: рабочие и студенты вышли против Лукашенко. Лукашенко на "красной линии".
- Исход дипломатии: Карабах и несостоявшееся перемирие
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ИТОГИ | 31.10.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.