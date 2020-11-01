Что мы потеряем, если полностью откажемся от мелких монет

"Вы неизбежно начинаете беспокоиться, когда один из механизмов сбора денег на благотворительность исчезает", - говорит Карл Вилдинг, глава британского Национального совета добровольных общественных организаций.

Серьезный объем пожертвований собирается именно через мелкие монеты, опущенные в баночки сборщиков денег на благотворительность - у касс магазинов, в церквях или на городских улицах.

Например, по данным британского Фонда благотворительной помощи (CAF), в 2019 году более половины всех пожертвований британским благотворительным обществам было сделано наличными, в основном мелкими монетами.

Еще одно исследование CAF показало, что в 2018 году 320 млн фунтов стерлингов (414 млн долларов) пожертвований фонды получили именно в виде мелочи.

Значительные суммы денег жертвуются на благотворительные цели именно в виде мелочи Getty Images

"Нет ничего проще, чем достать из кармана несколько мелких монет и положить в баночку сборщика пожертвований, - говорит Сюзан Пинкни из CAF. - Наличные - по-прежнему самый распространенный способ пожертвования на благотворительные цели".

Именно это и беспокоит Фелисити Спенсер-Смит из британского Объединения сборщиков пожертвований (фандрайзеров). "Возможно, последствия [отказа от монет] будут глубже, чем мы себе представляем", - говорит она, подчеркивая, насколько важно воспитывать в детях склонность к пожертвованиям на благие цели.

Во время пандемии многие магазины неохотно стали принимать наличные, предпочитая способ расчета банковскими картами Getty Images

Без привычки к использованию мелких монет юное поколение утратит склонность к благотворительности, склонность жертвовать, опасается Спенсер-Смит.

С этим согласен и Вилдинг: "Многие люди приобретают привычку отдавать, когда учатся в школе и у них есть немножко мелких денег. С течением времени, когда они взрослеют и сталкиваются со случаями, на которые, как им кажется, стоит пожертвовать, они жертвуют уже больше".

Если эта тропинка в благотворительность исчезнет, то финансовая помощь может иссякнуть.

Тревоги бездомных

Для многих из тех, кто оказался на улице, мелочь может стать единственным спасением. "Мне приходилось оказываться и на той, и на другой стороне [быть и бездомным, и жертвовать монеты], - говорит Финикс Блэк. - И я могу без доли сомнения сказать, что с мелочью люди расстаются более охотно, и гораздо проще просить их именно о мелочи, потому что это выглядит пустяком".

Getty Images Благосостояние, а иногда и жизнь наиболее беззащитных слоев населения часто зависят от нашей готовности пожертвовать сущую мелочь

Блэк, которому под 30, уже более года живет на улице в штате Массачусетс и делится своим опытом жизни бездомного в YouTube и TikTok.

Несмотря на то, что мелочь - это пустяк, ее можно собрать достаточно много при определенной настойчивости, говорит он, "столько, сколько тебе нужно". "А когда речь идет о еде, для бездомного это самое важное".