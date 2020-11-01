Начат сбор подписей за запрет интернет-казино в Латвии

В качестве представителя инициативы указан Дидзис Пилскугс. Он призывает к запрету в Латвии азартных игр в интернете, подчеркивая, что многие люди в надежде заработать дополнительные средства теряют свои доходы, что приводит к финансовым проблемам, распаду семей, деградации общества.

Поэтому он предлагает законодательно запретить этот вид азартных игр. Пилскугс напоминает, что во время Covid-19 уже действовал запрет на азартные игры в том числе в интернете. "Очевидно, это возможно", - заключил автор инициативы.