Эксперт - о том, как силовики могут привести к падению режима Лукашенко

Представляя новых главу МВД и начальника ГУВД Минска, Александр Лукашенко в пятницу, 30 октября, сделал ряд громких заявлений в адрес протестующих в Беларуси. "Если кто-то прикоснется к военнослужащему, ...он должен уйти оттуда как минимум без рук"; а те, кто "пытаются разрушить инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня… мы в плен никого не берем", предупредил правитель Беларуси.

О том, что стоит за ужесточением риторики Лукашенко, как она скажется на действиях белорусских силовиков и участников акций протеста, и каким образом на политику Лукашенко могут повлиять внешние игроки, DW расспросила эксперта Финского института международных отношений Григория Нижникова.

DW: Александр Лукашенко заявил, что "отступать некуда" и что отступать он не собирается. Почему его риторика в последние дни так сильно ужесточилась?

Григорий Нижников: Я думаю, это показатель того, что у белорусских властей нет никаких идей, никаких стратегий. Они не понимают, что делать. Единственное, что они хорошо знают и могут делать, - это устранять и репрессировать оппонентов. Сейчас они видят, что ситуация идет не по их сценарию, и вновь пытаются решать проблемы теми же методами, которые не работали и до этого.

Говоря о последнем выступлении Лукашенко, мы должны также принимать во внимание контекст. Он выступал на коллегии МВД, а мы знаем, что силовики - это его единственная опора. Поэтому Лукашенко должен был продемонстрировать этим людям свою поддержку и показать, что "мы в одной лодке" - режим Лукашенко и силовики. И что если уйдет он, то последствия для силовиков будут соответствующими. В самом МВД прошли достаточно серьезные кадровые изменения, и Лукашенко хотел дать знать, что эти изменения не меняют политики государства.

В целом вся риторика Лукашенко в последние дни направлена на то, чтобы показать: какие бы ни проходили кадровые перемены в МВД или выступления студентов и пенсионеров, с какими бы инициативами ни выступала оппозиция, - все это не меняет политики режима, и силовики не будут разменной монетой, несмотря на все эти события.

- Получается, что эти громкие заявления адресовались в большей степени силовикам, чем протестующим?

- Да, эти слова были сказаны прежде всего для силовиков, чтобы оказать им моральную поддержку. Мы же понимаем, что эти люди не железные, хотя и поддерживают Лукашенко. Но находиться неделя за неделей под сильным давлением общественности очень трудно. Они все сильнее вязнут в этой трясине, не понимая, куда Лукашенко пойдет. Эта ситуация оказывает моральное давление если не на высшее, то на среднее и низшее звено сотрудников силовых структур.

- Какой после этого можно ожидать реакции силовиков, как изменятся их действия? Развяжут ли им руки высказывания Лукашенко?