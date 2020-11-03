Оборот азартных игр за девять месяцев в Латвии сократился почти на половину

Самое резкое падение за девять месяцев текущего года произошло в доходах от игровых столов - на 64%.

За первые девять месяцев 2020 года игорные компании получили наибольший доход от игровых автоматов - 80,743 млн евро, что на 52,8% меньше, чем годом ранее.

Далее следуют доходы от интерактивных азартных игр, которые за девять месяцев этого года составили 36,409 млн евро, что на 6,2% меньше, чем за девять месяцев 2019 года. В том числе доходы от казино составили 27,532 млн евро, (-1,2%), от тотализатора - 8,411 млн евро (-20,9%), от карточных турниров - 466,5 тыс. евро (+54%).

Выручка игорных компаний от игровых столов (рулетка, карты) за девять месяцев текущего года составила 4,57 млн евро (-64%), от пунктов тотализатора - 1,257 млн евро (-46,4%), от залов бинго - 97 тыс. евро (-42,8%).