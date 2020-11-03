Оборот азартных игр за девять месяцев в Латвии сократился почти на половину

В Латвии доходы компаний-организаторов азартных игр за девять месяцев текущего года сократились на 45,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 123,076 млн евро, свидетельствуют данные Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми.
Самое резкое падение за девять месяцев текущего года произошло в доходах от игровых столов - на 64%.
За первые девять месяцев 2020 года игорные компании получили наибольший доход от игровых автоматов - 80,743 млн евро, что на 52,8% меньше, чем годом ранее.
Далее следуют доходы от интерактивных азартных игр, которые за девять месяцев этого года составили 36,409 млн евро, что на 6,2% меньше, чем за девять месяцев 2019 года. В том числе доходы от казино составили 27,532 млн евро, (-1,2%), от тотализатора - 8,411 млн евро (-20,9%), от карточных турниров - 466,5 тыс. евро (+54%).
Выручка игорных компаний от игровых столов (рулетка, карты) за девять месяцев текущего года составила 4,57 млн евро (-64%), от пунктов тотализатора - 1,257 млн евро (-46,4%), от залов бинго - 97 тыс. евро (-42,8%).
Общий оборот компаний-организаторов азартных игр за девять месяцев 2020 года снизился на 45,5%, составив 129,214 млн евро.