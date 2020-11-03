В Латвии становится меньше легковых авто

За десять месяцев 2020 года в Латвии произведена первичная регистрация 47 638 легковых автомобилей, что на 17,9% меньше, чем за тот же период 2019 года, свидетельствуют данные Дирекции безопасности дорожного движения.
За десять месяцев этого года в Латвии также зарегистрировано 6106 грузовых автомашин (-21,9%), 201 автобус (-28,2%) и 3487 мотоциклов и трициклов (-4,5%).
Кроме того, зарегистрировано 1614 мопедов (-4,6%), 196 квадроциклов (+16%), 6277 прицепов и полуприцепов (-6,4%).
За десять месяцев этого года в Латвии в целом впервые зарегистрировано 65 519 транспортных средств - на 16,3% меньше, чем за соответствующий период годом ранее.
В 2019 году в Латвии была произведена первичная регистрация 91 006 транспортных средств, что на 1,1% больше, чем в 2018 году, в том числе было зарегистрировано 68 074 легковых автомобиля.