В Латвии становится меньше легковых авто

За десять месяцев этого года в Латвии также зарегистрировано 6106 грузовых автомашин (-21,9%), 201 автобус (-28,2%) и 3487 мотоциклов и трициклов (-4,5%).

Кроме того, зарегистрировано 1614 мопедов (-4,6%), 196 квадроциклов (+16%), 6277 прицепов и полуприцепов (-6,4%).

За десять месяцев этого года в Латвии в целом впервые зарегистрировано 65 519 транспортных средств - на 16,3% меньше, чем за соответствующий период годом ранее.