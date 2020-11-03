В ожидании нового режима ЧС и результатов выборов в США. Все, что вы могли пропустить 3 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За прошедшие сутки выявлен 171 новый случай Covid-19 (почти половина из них - в Риге); два человека умерли
- Число госпитализированных пациентов с Covid-19 достигло 249 человек. Как сказала Винькеле, для Латвии 500 госпитализированных с Covid-19 - уже критично
- На внеочередном заседании совета по кризисному управлению правительство ввело изменения
- Решение о введении режима чрезвычайной ситуации будет принято в пятницу, 6 ноября. Если оно будет принято, то начнет действовать с понедельника, 9 ноября. Как надолго - неизвестно
- Школьники старше 13 лет должны будут носить маски
- Будет уменьшено общение семейных врачей с контактными лицами пациентов с Covid-19
- Запрет на организацию спортивных мероприятий и групповых тренировок в закрытых пространствах продлен до 13 ноября
- В Литве выявлено 897 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 80
- Правительство Литвы в среду примет решение о введении всеобщего карантина в стране, он будет введен с субботы
- Перевощиков: в Латвии снизился темп прироста заболеваемости Covid-19
- Covid-19 в школах Даугавпилса: болеют 31 школьник и 35 сотрудников
- Больница и дом социального ухода: в Саулкрасты продолжается вспышка Covid-19
- В Сейме выявлены еще два случая Covid-19, но депутатов среди них нет
- Президент: в первую очередь нужно ограничить заболеваемость Covid-19
- Восточная больница ограничивает услуги и открывает дополнительное отделение
- Для покрытия затрат на лабораторные исследования выделено 15,08 млн евро
- Заболевший отец ученика рижской школы показал лечение прямо из больницы
Другие события дня:
- Теракт в Вене: число погибших выросло до четырех человек
- "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт
- Его совершил по меньшей мере один подозреваемый, симпатизировавший "Исламскому государству", его убили полицейские. Позднее нападавший был идентифицирован: им оказался 20-летний гражданин Австрии, осужденный за участие в деятельности террористической организации и выпущенный раньше срока. Также задержали еще одного подозреваемого
- Обвиняемый по делу о крушении "боинга" над Донбассом впервые дал показания в суде
- Жителю Волгограда проломили голову кастетом из-за ссоры в родительском чате. Он умер спустя неделю
- В день выборов президента США магазины приготовились к беспорядкам и заколотили витрины
- Трамп не будет спешить объявлять себя победителем на выборах
- "Бездари и нытики": в детском саду Риги выявлено эмоциональное и физическое насилие над детьми
- В Латвии становится меньше легковых авто
- Этот октябрь стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений в Латвии
- Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью
- Япония наградила Раймонда Паулса за песню "Миллион алых роз"
- Под Елгавой из-за лесного животного произошло фронтальное столкновение машин
- "Нет" фейерверкам и воздуходувкам: депутат Думы призывает не загрязнять Ригу шумом
- Весной Латвия закупила почти миллион респираторов. Они не соответствуют требованиям
- Суд оправдал обвиняемого в вымогательстве мэра Огре Хелманиса
- На покрытие расходов гостиниц планируется выделить 4,7 млн евро
- Предупреждают, что в этом году Рождество фактически придется отменить
- Клип на детскую песню стал самым просматриваемым видео за всю историю YouTube
- "Спасите Pornhub": правительство Таиланда блокирует порно-сайты - жители недовольны
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- Адвокат: у Михаила Ефремова кончились деньги
- Российский кондитер Ренат Агзамов стал ведущим проекта "Черный список"
- "Думала о суициде": Анна Старшенбаум рассказала об измене Яглыча
- "Изуродовать вообще легче, чем родить": Собчак высказалась о теракте в Вене
Главное в спорте:
- УЕФА рассматривает возможность проведения всех матчей Евро-2020 в России
- Бразилец Додо из "Лиепаи" второй месяц подряд становится автором самого красивого гола
- "Это был не бокс": Зутис извинился, а Смирнов жаждет реванша
- "Динамо" проиграло "Барысу". Виделль забросил 100-ю шайбу в КХЛ