Ср, 4.11.2020
Я думаю, мы победим. Но только когда будет победа. Нет необходимости играть в игры. Дональд Трамп
Дональд Трамп
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  • В ожидании нового режима ЧС и результатов выборов в США. Все, что вы могли пропустить 3 ноября

В ожидании нового режима ЧС и результатов выборов в США. Все, что вы могли пропустить 3 ноября

ФОТО: Rus TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Коронавирус:

  • За прошедшие сутки выявлен 171 новый случай Covid-19 (почти половина из них - в Риге); два человека умерли
  • Число госпитализированных пациентов с Covid-19 достигло 249 человек. Как сказала Винькеле, для Латвии 500 госпитализированных с Covid-19 - уже критично
  • На внеочередном заседании совета по кризисному управлению правительство ввело изменения
  • Решение о введении режима чрезвычайной ситуации будет принято в пятницу, 6 ноября. Если оно будет принято, то начнет действовать с понедельника, 9 ноября. Как надолго - неизвестно
  • Школьники старше 13 лет должны будут носить маски
  • Будет уменьшено общение семейных врачей с контактными лицами пациентов с Covid-19
  • Запрет на организацию спортивных мероприятий и групповых тренировок в закрытых пространствах продлен до 13 ноября
  • В Литве выявлено 897 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 80
  • Правительство Литвы в среду примет решение о введении всеобщего карантина в стране, он будет введен с субботы
  • Перевощиков: в Латвии снизился темп прироста заболеваемости Covid-19
  • Covid-19 в школах Даугавпилса: болеют 31 школьник и 35 сотрудников
  • Больница и дом социального ухода: в Саулкрасты продолжается вспышка Covid-19
  • В Сейме выявлены еще два случая Covid-19, но депутатов среди них нет
  • Президент: в первую очередь нужно ограничить заболеваемость Covid-19
  • Восточная больница ограничивает услуги и открывает дополнительное отделение
  • Для покрытия затрат на лабораторные исследования выделено 15,08 млн евро
  • Заболевший отец ученика рижской школы показал лечение прямо из больницы

Другие события дня:

  • Теракт в Вене: число погибших выросло до четырех человек
  • "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт
  • Его совершил по меньшей мере один подозреваемый, симпатизировавший "Исламскому государству", его убили полицейские. Позднее нападавший был идентифицирован: им оказался 20-летний гражданин Австрии, осужденный за участие в деятельности террористической организации и выпущенный раньше срока. Также задержали еще одного подозреваемого
  • Обвиняемый по делу о крушении "боинга" над Донбассом впервые дал показания в суде
  • Жителю Волгограда проломили голову кастетом из-за ссоры в родительском чате. Он умер спустя неделю
  • В день выборов президента США магазины приготовились к беспорядкам и заколотили витрины
  • Трамп не будет спешить объявлять себя победителем на выборах
  • "Бездари и нытики": в детском саду Риги выявлено эмоциональное и физическое насилие над детьми
  • В Латвии становится меньше легковых авто
  • Этот октябрь стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений в Латвии
  • Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью
  • Япония наградила Раймонда Паулса за песню "Миллион алых роз"
  • Под Елгавой из-за лесного животного произошло фронтальное столкновение машин
  • "Нет" фейерверкам и воздуходувкам: депутат Думы призывает не загрязнять Ригу шумом
  • Весной Латвия закупила почти миллион респираторов. Они не соответствуют требованиям
  • Суд оправдал обвиняемого в вымогательстве мэра Огре Хелманиса
  • На покрытие расходов гостиниц планируется выделить 4,7 млн евро
  • Предупреждают, что в этом году Рождество фактически придется отменить
  • Клип на детскую песню стал самым просматриваемым видео за всю историю YouTube
  • "Спасите Pornhub": правительство Таиланда блокирует порно-сайты - жители недовольны

Новости из мира звезд:

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  • "Думала о суициде": Анна Старшенбаум рассказала об измене Яглыча
  • "Изуродовать вообще легче, чем родить": Собчак высказалась о теракте в Вене

Главное в спорте:

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  • "Динамо" проиграло "Барысу". Виделль забросил 100-ю шайбу в КХЛ

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