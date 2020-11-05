Чт, 5.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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В Латвии могут появиться новые национальные лотереи

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании заслушает подготовленное Министерством финансов информационное сообщение о предложении запустить новый проект национальных лотерей с общественно полезной целью, свидетельствует повестка заседания правительства.

Министерство предложит правительству рассмотреть разработанную Латвийским олимпийским комитетом (ЛОК) и Latvijas loto концепцию запуска проекта национальных лотерей, посвященного конкретной общественной цели - финансовой поддержке развития спорта в учебных заведениях Латвии, а также организации лагеря "Академия личности".

ЛОК и Latvijas loto предлагают организовать две тематические лотереи - первую в Латвии интерактивную лотерею с принципом геотаргетинга Sporto visi! и специальную моментальную лотерею с большим выигрышем в размере по меньшей мере 100 тыс. евро под названием Sporta loterija.

Продажи билетов моментальной лотереи Sporta loterija планируется начать в мае 2021 года, а интерактивную лотерею - в сентябре 2021 года.

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Предполагается, что оборот обеих лотерей ежегодно будет составлять 4 млн евро, а прибыль, полученная Latvijas Loto от организации этих лотерей, позволит компании ежегодно выделять 375 тыс. евро на спортивные мероприятия в школах.

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