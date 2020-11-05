Самоуправлениям запретили издавать средства массовой информации

В четверг, 5 ноября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о печати и других средствах массовой информации, запрещающие самоуправлениям и их учреждениям создавать и издавать средства массовой информации.
Такие изменения были внесены, так как, по мнению политиков, право местных самоуправлений создавать и печатать СМИ искажает рынок.
Законопроект предусматривает, что органы местного самоуправления и их учреждения до 31 декабря 2020 года должны будут подать заявление в Регистр предприятий об исключении принадлежащих им СМИ из реестра. В свою очередь, если уведомление об исключении из реестра не поступит в указанный срок, государственный нотариус Регистра предприятий должен будет исключить такое средство массовой информации из реестра до 31 декабря 2021 года.
Цель поправок - привести в порядок медиа-среду в соответствии с правовым пониманием свободы прессы, отделив информационную и общественную деятельность органов местного самоуправления от деятельности СМИ, говорится в аннотации к законопроекту.