Самоуправлениям запретили издавать средства массовой информации

Законопроект предусматривает, что органы местного самоуправления и их учреждения до 31 декабря 2020 года должны будут подать заявление в Регистр предприятий об исключении принадлежащих им СМИ из реестра. В свою очередь, если уведомление об исключении из реестра не поступит в указанный срок, государственный нотариус Регистра предприятий должен будет исключить такое средство массовой информации из реестра до 31 декабря 2021 года.