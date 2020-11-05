Трамп призвал остановить подсчет голосов

Также издание со ссылкой на CNN добавляет, что подсчет временно остановлен в округе Аллегейни, где расположен второй по величине город штата - Питтсбург.

Ранее Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter написал: "Остановите подсчет голосов!"

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Помимо этого, Трамп грозит новыми исками. В Twitter он обещал оспорить результаты во всех штатах, в который на победу претендует Джо Байден.

Политик пишет, что считает основанием для этого "мошенничество на выборах". В то же время он не поясняет, о каком именно мошенничестве идет речь. Вместо ответа советует "просто посмотреть СМИ".

Как сообщает Русская служба BBC, для победы на выборах президента США любому кандидату нужно набрать 270 (или больше) голосов выборщиков.

По состоянию на вечер четверга, 5 ноября, расклад такой: у Трампа – 213, у Байдена – 253.

Еще ожидаются результаты из пяти штатов, которые решат судьбу этих выборов. Это Пенсильвания (20 голосов выборщиков), Джорджия (16), Аризона (11), Невада (6), Северная Каролина (15).

Подробнее о происходящем с подсчетом голосов в этом материале:

Тем временем появляются фотографии начавшихся в США волнений.