Пт, 6.11.2020
Когда я шел в политику, у меня не было больших надежд на то, что все будет честно и хорошо. Но я также не ожидал, что свои интересы будут поставлены выше интересов государства и народа. Особенно в это время кризиса Covid-19. Марис Мичеревскис, депутат Рижской думы
Марис Мичеревскис, депутат Рижской думы
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  • Режим ЧС, смерть Жванецкого и скандал с системой EDS. Все, что вы могли пропустить 6 ноября

Режим ЧС, смерть Жванецкого и скандал с системой EDS. Все, что вы могли пропустить 6 ноября

ФОТО: TVNET

Пятница принесла нам режим чрезвычайной ситуации сроком на месяц. Рассказываем коротко об этом и о многом другом!

С понедельника в Латвии на четыре недели вводится режим чрезвычайной ситуации:

  • На месяц будут закрыты развлекательные заведения, еду можно будет купить только навынос.
  • Запрещены любительские спортивные соревнования, ограничена работа учреждений культуры.
  • В период режима ЧС старшие школьники и студенты будут учиться удаленно.
  • Запрещены все очные публичные мероприятия, кроме небольших пикетов.
  • Пострадавшим от Covid-19 предприятиям может быть компенсирована часть оборотных средств.
  • Возможности господдержки во время режима ЧС составят 49 млн евро.
  • Кариньш призвал начать соблюдать ограничения режима ЧС уже сейчас.

Коронавирус:

  • За сутки в Латвии выявлено 357 новых случаев Covid-19, семь человек умерли.
  • В четверг госпитализировано 34 пациента с Covid-19.
  • Более половины новых случаев Covid-19 было зарегистрировано в Риге.
  • Перевощиков: уже в половине случаев пациенты с Covid-19 не знают, где заразились.
  • Изменен "порог" самоизоляции: сидеть 10 дней придется после возвращения почти из всех стран Европы.
  • В Литве Covid-19 на сегодняшний день болеют 1200 медиков.
  • За сутки в больницы Курземе госпитализированы еще четыре пациента с Covid-19.
  • Печальные рекорды Covid-19: в Литве заразились еще 1656 человек, в Эстонии - 241.
  • В армии 37 военнослужащих болеют Covid-19.

Другие события дня:

  • В социальных сетях обсуждают пропавшую галочку в системе EDS: у некоторых пропала галочка напротив позиции "Не применять прогнозируемый месячный необлагаемый минимум".
  • "Зеленые" призвали Кариньша отправить Винькеле в отставку.
  • Байден обошел Трампа в Джорджии.
  • Евросоюз ввел санкции в отношении Александра Лукашенко.
  • В Риге пьяный водитель выдавал себя за "своего" и пытался "договориться" с полицией.
  • Эстонская компания планирует восстановить работу Dzintars за несколько месяцев.
  • На следующий день после объявления о выходе из "Для развития Латвии" Марис Мичеревскис потерял должность советника министра.
  • Расследование ОБСЕ: результаты выборов в Беларуси должны быть аннулированы.
  • По всей Америке прошли протесты после выборов.
  • Таксист, спасший парня от силовиков: "Он мог остаться покалеченным, я не мог этого допустить".
  • В штате Кентукки мэром города стал французский бульдог.
  • Трамп в эфире заявил, что у него украли победу. Телеканалы США прервали его выступление.
  • "Нет полицейскому государству!": в Риге прошел пикет против введения режима ЧС.

Новости из мира звезд и спорта:

  • Умер Михаил Жванецкий.
  • Ефремова отправили в колонию.
  • System of a Down выпустили новые песни - они о конфликте в Нагорном Карабахе.
  • Бывший тренер Усика: "Он не в состоянии боксировать против Джошуа и Фьюри".
  • Умер бывший клавишник Uriah Heep Кен Хенсли.
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