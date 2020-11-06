Режим ЧС, смерть Жванецкого и скандал с системой EDS. Все, что вы могли пропустить 6 ноября

Пятница принесла нам режим чрезвычайной ситуации сроком на месяц. Рассказываем коротко об этом и о многом другом!
С понедельника в Латвии на четыре недели вводится режим чрезвычайной ситуации:
- На месяц будут закрыты развлекательные заведения, еду можно будет купить только навынос.
- Запрещены любительские спортивные соревнования, ограничена работа учреждений культуры.
- В период режима ЧС старшие школьники и студенты будут учиться удаленно.
- Запрещены все очные публичные мероприятия, кроме небольших пикетов.
- Пострадавшим от Covid-19 предприятиям может быть компенсирована часть оборотных средств.
- Возможности господдержки во время режима ЧС составят 49 млн евро.
- Кариньш призвал начать соблюдать ограничения режима ЧС уже сейчас.
Коронавирус:
- За сутки в Латвии выявлено 357 новых случаев Covid-19, семь человек умерли.
- В четверг госпитализировано 34 пациента с Covid-19.
- Более половины новых случаев Covid-19 было зарегистрировано в Риге.
- Перевощиков: уже в половине случаев пациенты с Covid-19 не знают, где заразились.
- Изменен "порог" самоизоляции: сидеть 10 дней придется после возвращения почти из всех стран Европы.
- В Литве Covid-19 на сегодняшний день болеют 1200 медиков.
- За сутки в больницы Курземе госпитализированы еще четыре пациента с Covid-19.
- Печальные рекорды Covid-19: в Литве заразились еще 1656 человек, в Эстонии - 241.
- В армии 37 военнослужащих болеют Covid-19.
Другие события дня:
- В социальных сетях обсуждают пропавшую галочку в системе EDS: у некоторых пропала галочка напротив позиции "Не применять прогнозируемый месячный необлагаемый минимум".
- "Зеленые" призвали Кариньша отправить Винькеле в отставку.
- Байден обошел Трампа в Джорджии.
- Евросоюз ввел санкции в отношении Александра Лукашенко.
- В Риге пьяный водитель выдавал себя за "своего" и пытался "договориться" с полицией.
- Эстонская компания планирует восстановить работу Dzintars за несколько месяцев.
- На следующий день после объявления о выходе из "Для развития Латвии" Марис Мичеревскис потерял должность советника министра.
- Расследование ОБСЕ: результаты выборов в Беларуси должны быть аннулированы.
- По всей Америке прошли протесты после выборов.
- Таксист, спасший парня от силовиков: "Он мог остаться покалеченным, я не мог этого допустить".
- В штате Кентукки мэром города стал французский бульдог.
- Трамп в эфире заявил, что у него украли победу. Телеканалы США прервали его выступление.
- "Нет полицейскому государству!": в Риге прошел пикет против введения режима ЧС.
Новости из мира звезд и спорта:
- Умер Михаил Жванецкий.
- Ефремова отправили в колонию.
- System of a Down выпустили новые песни - они о конфликте в Нагорном Карабахе.
- Бывший тренер Усика: "Он не в состоянии боксировать против Джошуа и Фьюри".
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