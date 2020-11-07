Байден - президент и полицейские рейды по ночным клубам. Все, что вы могли пропустить 7 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- Новый печальный рекорд: за сутки в Латвии выявлено 404 новых случая Covid-19, один человек умер
- Больше половины заболевших - в Риге
- В Эстонии выявлено 229 новых случаев. В Литве - 1972, 11 человек умерли
- Сейм предположительно утвердит режим чрезвычайной ситуации на следующей неделе
- Полиция пообещала контролировать нарушения ограничений во время режима ЧС и в ходе рейда уже обнаружила нарушения в барах и ночных клубах
- А вот сеть баров Ezītis miglā во время чрезвычайной ситуации изменит концепцию работы и сосредоточится на доставках
- Тем временем в мире: в Грузии вводят комендантский час, в Греции новый локдаун; Британия закрыла границу с Данией из-за норок; в Белом доме снова ковид
- Кстати, о норках: больные Covid-19 животные обнаружены уже в шести странах
Другие события дня:
- Кажется, теперь официально: американские СМИ объявили, что Джо Байден стал следующим президентом США
- ...но Трамп отказался признать поражение - ранее он уже заявлял о нарушениях в Пенсильвании и других "колеблющихся" штатах, и отступать не намерен
- Лукашенко официально открыл Островецкую АЭС - против этого выступали многие страны-соседи
- В Минске на "Марше медиков" задержали более 40 человек
- В Подмосковье при жесткой посадке легкомоторного самолета погибли журналист НТВ и его жена
- Убийство в Екатеринбурге: хозяин квартиры застрелил троих гостей и покончил с собой
- Тяжелая авария в Сигулдском крае: машина съехала с дороги и несколько раз перевернулась
- Умер актер театра "Дайлес" Леон Криванс
- В балтийских странах изменились цены на горючее
- Здание на Элизабетес: архитекторы представили идеи для концертного зала
- Возможности господдержки во время режима ЧС составят 49 млн евро
- Начали собирать подписи за бесплатную раздачу масок
- Председателем правления Рижского отделения "Согласия" станет Константин Чекушин
- Рижанка не смогла проголосовать на выборах РД: она требует компенсацию в размере 1000 евро
- Голодный кит чуть не съел двух девушек на каяке
Новости из мира звезд и спорта:
- Little Big выпустили клип про 2020 год: в нем пьют "Новичок" и едят летучую мышь
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