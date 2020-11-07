Вс, 8.11.2020
Это исторический момент. Страна становится ядерной державой. Александр Лукашенко об открытии Белорусской АЭС
Александр Лукашенко об открытии Белорусской АЭС
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  • Байден - президент и полицейские рейды по ночным клубам. Все, что вы могли пропустить 7 ноября

Байден - президент и полицейские рейды по ночным клубам. Все, что вы могли пропустить 7 ноября

ФОТО: Rus TVNET

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Коронавирус:

  • Новый печальный рекорд: за сутки в Латвии выявлено 404 новых случая Covid-19, один человек умер
  • Больше половины заболевших - в Риге
  • В Эстонии выявлено 229 новых случаев. В Литве - 1972, 11 человек умерли
  • Сейм предположительно утвердит режим чрезвычайной ситуации на следующей неделе
  • Полиция пообещала контролировать нарушения ограничений во время режима ЧС и в ходе рейда уже обнаружила нарушения в барах и ночных клубах
  • А вот сеть баров Ezītis miglā во время чрезвычайной ситуации изменит концепцию работы и сосредоточится на доставках
  • Тем временем в мире: в Грузии вводят комендантский час, в Греции новый локдаун; Британия закрыла границу с Данией из-за норок; в Белом доме снова ковид
  • Кстати, о норках: больные Covid-19 животные обнаружены уже в шести странах

Другие события дня:

  •  Кажется, теперь официально: американские СМИ объявили, что Джо Байден стал следующим президентом США
  • ...но Трамп отказался признать поражение - ранее он уже заявлял о нарушениях в Пенсильвании и других "колеблющихся" штатах, и отступать не намерен
  • Лукашенко официально открыл Островецкую АЭС - против этого выступали многие страны-соседи
  • В Минске на "Марше медиков" задержали более 40 человек
  • В Подмосковье при жесткой посадке легкомоторного самолета погибли журналист НТВ и его жена
  • Убийство в Екатеринбурге: хозяин квартиры застрелил троих гостей и покончил с собой
  • Тяжелая авария в Сигулдском крае: машина съехала с дороги и несколько раз перевернулась
  • Умер актер театра "Дайлес" Леон Криванс
  • В балтийских странах изменились цены на горючее
  • Здание на Элизабетес: архитекторы представили идеи для концертного зала
  • Возможности господдержки во время режима ЧС составят 49 млн евро
  • Начали собирать подписи за бесплатную раздачу масок
  • Председателем правления Рижского отделения "Согласия" станет Константин Чекушин
  • Рижанка не смогла проголосовать на выборах РД: она требует компенсацию в размере 1000 евро
  • Голодный кит чуть не съел двух девушек на каяке

Новости из мира звезд и спорта:

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