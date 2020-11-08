В Минске задержана "Мисс Беларусь" и интимное видео Дзюбы. Все, что вы могли пропустить 8 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За сутки в Латвии выявлено 215 новых случаев Covid-19, три человека умерли
- Рига и Даугавпилс - снова рекордсмены по количеству новых случаев заболевания
- В Литве 1980 новых случаев, четыре человека скончались, в Эстонии - 192 новых случая, два человека умерли
- SPKC: на прошлой неделе Covid-19 чаще был выявлен у людей в возрасте от 15 до 49 лет
- Вспышка Covid-19 в Сейме: семь депутатов ушли на домашний карантин
- СМИ выяснили про женщину, которая 70 дней переносила Covid-19 без симптомов
Другие события дня:
- Хорошая новость! Нашлась четырехлетняя девочка, которая пропала в Риге
- "Давайте закончим эту мрачную эру демонизации в Америке": Байден обратился к нации после выборов
- Президент Азербайджана заявил о взятии ключевого города в Карабахе. Армения это отрицает
- Ведущий НТВ Колтовой погиб при крушении самолета, который вел сам. Его жена жива
- Журналисты, актеры и "Мисс Беларусь": в Минске задержаны 500 участников марша оппозиции
- В Петербурге задержали подростка, он пытался убить родителей и племянницу
- Три года после трагедии: до сих пор неясно, кто виноват в гибели мальчика, утонувшего в вентспилсском бассейне
- В Кулдигском крае насмерть сбили мужчину: он шел по проезжей части без отражателей
- В Риге из-за пожара эвакуировали 30 человек из девятиэтажного дома
- Новая система выписывания лекарств в действии: пациенты экономят миллионы евро
- Чтобы ограничить число покупателей, в магазинах будет меньше корзин и тележек
- Акциз на нагреваемый табак повысится. Есть подозрения, что депутаты действуют в интересах табачных компаний
- Эксперт: работодатели должны учитывать требования к удаленной работе
- Covid-19: школам доступна бесплатная платформа для виртуального обучения. Это хорошо, ведь из-за пандемии во всем мире дорожают компьютеры.
- Необычное завещание жителя Эстонии: квартиру получит любая семья, соответствующая требованиям
- Редкая ярко-желтая черепаха стала героиней мемов
- "Остынь, Дональд, остынь!": Грета Тунберг подшутила над Трампом после его поражения на выборах
- В шоу экстремальных превращений примет участие женщина с невероятно большим размером груди
- Сегодня ночью ожидаются заморозки, дороги могут обледенеть
Новости из мира звезд:
- В Сети обсуждают слухи о новом романе Егора Крида
- Меладзе представил новый состав группы "ВИА Гра"
- На продажу выставлен элегантный дом Шона Коннери на юге Франции
Новости из мира спорта:
- Интимное видео Дзюбы "слили" в сеть. Игрока отстранили от сборной
- "Лиепая" во второй раз в истории стала обладателем Кубка Латвии по футболу