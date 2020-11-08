Вс, 8.11.2020
Эти выборы еще далеки от завершения. Я не успокоюсь, пока народ Америки не получит честный подсчет голосов, которого заслуживает он, и которого требует демократия Дональд Трамп, действующий президент США
Дональд Трамп, действующий президент США
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  • В Минске задержана "Мисс Беларусь" и интимное видео Дзюбы. Все, что вы могли пропустить 8 ноября
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В Минске задержана "Мисс Беларусь" и интимное видео Дзюбы. Все, что вы могли пропустить 8 ноября

ФОТО: Rus TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

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