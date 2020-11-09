Петравича: самозанятые лица будут платить налог с фактических доходов, а не с "минималки"

В понедельник, 9 ноября, с партнерами по коалиции достигнуто соглашение, что самозанятые лица будут платить налог с фактических доходов, а не с минимальной зарплаты, заявила агентству LETA министр благосостояния Рамона Петравича.
Она пояснила, что в результате отпадает идея введения новой функции социальных служб по оценке необходимости самозанятых делать социальные взносы.
"Следовательно, самозанятым лицам не нужно будет идти в социальные службы", - пояснила министр.
Ранее Общество социальных работников в открытом письме, адресованном ряду должностных лиц, призвало не допустить превращения специалистов по социальной работе в налоговых инспекторов и потребовало отставки министра благосостояния.