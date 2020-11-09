Пн, 9.11.2020
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Янина Курсите, депутат Сейма

Петравича: самозанятые лица будут платить налог с фактических доходов, а не с "минималки"

Министр благосостояния Рамона Петравича

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В понедельник, 9 ноября, с партнерами по коалиции достигнуто соглашение, что самозанятые лица будут платить налог с фактических доходов, а не с минимальной зарплаты, заявила агентству LETA министр благосостояния Рамона Петравича.

Она пояснила, что в результате отпадает идея введения новой функции социальных служб по оценке необходимости самозанятых делать социальные взносы.

"Следовательно, самозанятым лицам не нужно будет идти в социальные службы", - пояснила министр.

Ранее Общество социальных работников в открытом письме, адресованном ряду должностных лиц, призвало не допустить превращения специалистов по социальной работе в налоговых инспекторов и потребовало отставки министра благосостояния.

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