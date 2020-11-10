2000 парковочных мест и спортивный кластер. Свои двери открывает т/ц Sāga

Директор девелопера торгового центра SIA VPH Latvia Юрис Барканс отметил, что этот проект является новым вызовом в развитии торговых центров в Латвии с более высокими стандартами и концепциями, которые пока не характерны для Латвии.

"Например, в ближайшем будущем здесь появится спортивный кластер с концепцией "все для спорта", а также частный детский сад и оздоровительный центр. Мы представили концепцию зала уличной еды с очень большой зоной кафе для всей семьи, которая полностью начнет работу после окончания эпидемиологических ограничений. За пределами торгового центра мы разбили пруд, а также создали баскетбольную площадку в качестве дополнения к спортивному кластеру. Пандемия внесла свои коррективы, но мы смогли открыть центр, как и планировалось", - заявил Барканс.

Представители Sāga отметили, что общий планируемый объем инвестиций в развитие нового центра составляет 68 миллионов евро, он обеспечит около 500 новых рабочих мест.

Торговый центр находится на границе Риги и Стопиньского края, рядом с торговым центром Ikea. Его общая площадь - 57 000 квадратных метров. На территории ТЦ будет предусмотрена парковка на 2 000 автомобилей.