2000 парковочных мест и спортивный кластер. Свои двери открывает т/ц Sāga

Сегодня, 10 ноября, запланировано торжественное открытие ТЦ Sāga - планируется, что свои двери распахнут около 60 новых магазинов, со ссылкой на представителей компании сообщает LETA.
Директор девелопера торгового центра SIA VPH Latvia Юрис Барканс отметил, что этот проект является новым вызовом в развитии торговых центров в Латвии с более высокими стандартами и концепциями, которые пока не характерны для Латвии.
"Например, в ближайшем будущем здесь появится спортивный кластер с концепцией "все для спорта", а также частный детский сад и оздоровительный центр. Мы представили концепцию зала уличной еды с очень большой зоной кафе для всей семьи, которая полностью начнет работу после окончания эпидемиологических ограничений. За пределами торгового центра мы разбили пруд, а также создали баскетбольную площадку в качестве дополнения к спортивному кластеру. Пандемия внесла свои коррективы, но мы смогли открыть центр, как и планировалось", - заявил Барканс.
Представители Sāga отметили, что общий планируемый объем инвестиций в развитие нового центра составляет 68 миллионов евро, он обеспечит около 500 новых рабочих мест.
Торговый центр находится на границе Риги и Стопиньского края, рядом с торговым центром Ikea. Его общая площадь - 57 000 квадратных метров. На территории ТЦ будет предусмотрена парковка на 2 000 автомобилей.
По информации Firmas.lv, в 2019 году оборот VPH Latvia составил 1,066 миллиона евро, а прибыль составила 191 412 евро. Компания зарегистрирована в июле 2016 года, ее уставный капитал составляет 2900 евро. Единственным владельцем компании является литовская VPH.