Акция "Закажи еду и получи коктейль в подарок" - нарушение закона

При объявлении режима чрезвычайной ситуации, среди прочего, установлено, что в течение четырех недель в Латвии запрещено оказание развлекательных услуг в барах и ночных клубах, аквапарках, саунах, СПА, катках, игровых залах, центрах развлечений, батутных парках и детских игровых комнатах. Этот запрет не распространяется лишь на отдых на природных тропах.

Рестораны и кафе могут работать только на вынос. Учитывая, что у данных заведений количество клиентов, по очевидным причинам, резко сократилось, некоторые "нашли" решение, которое может привлечь больше людей.

"Мы снова включаем режим выживания, и для всех заказов выше 15 евро мы дарим бутылочный коктейль (***) с Beefeater Gin London, который содержит 2 порции. Закажите (***) и забирайте. Коктейль, к сожалению, не может быть доставлен через систему Wolt", - пишет заведение на своей страничке в Facebook.

Портал TVNET связался с Государственной полицией и поинтересовался, действительно ли в рамках такой акции можно дарить алкогольные напитки.

Третья часть пункта №6 Закона об обращении алкогольных напитков предусматривает, что предлагать алкогольные напитки бесплатно (кроме дегустации), в качестве подарка или в качестве компенсации за покупку другого продукта или услуги - запрещается, сообщила TVNET пресс-секретарь Государственной полиции Криста Андерсоне.