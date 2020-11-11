Госконтроль: система оплаты труда в больнице Страдиня несправедлива

Ревизоры пришли к заключению, что система оплаты труда медиков по крайней мере в этой больнице не была справедливой, понятной и прозрачной, а выделенное в 2018-2019 гг. дополнительное финансирование еще больше увеличило различия между низкими и высокими зарплатами.

При одинаковых по должностным инструкциям обязанностях в больнице существуют резкие отличия в оплате труда - даже в три раза.

Госконтроль отмечает, что на зарплаты высшего медицинского персонала больше влияет не основная зарплата, доля которой составляет 23-80%, а доплаты, механизм предоставления которых непрозрачен. Принципы формирования меняющейся части зарплаты разные, она составляет от 0,4% до 70% общего вознаграждения работников.

По словам Госконтролера Элиты Крумини, цель ревизии состояла также в том, чтобы проверить, увеличились ли зарплаты лечащего персонала после того, как выросло бюджетное финансирование, и повышаются ли в приоритетном порядке самые низкие зарплаты.